єПідтримка: українці вже переказали на армію 554 млн грн — Finance.ua

єПідтримка: українці вже переказали на армію 554 млн грн
Через застосунок державних послуг «Дія» в межах програми «єПідтримка» українці перерахували на потреби Збройних сил України 554 млн грн.
Про це повідомляється в Telegram-каналі «Дії».
«У перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну ми спільно з Portmone зробили можливість переказати 1000 грн єПідтримки на армію. (...) Загалом за цей час на рахунок ЗСУ переказали понад 592 мільйони гривень. З них понад 554 мільйони — це кошти з карток єПідтримка», — ідеться у повідомленні.