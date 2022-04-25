єПідтримка: українці вже переказали на армію 554 млн грн — Finance.ua

єПідтримка: українці вже переказали на армію 554 млн грн

Вчора 14:28 — Особисті фінанси

єПідтримка: українці вже переказали на армію 554 млн грн

Через застосунок державних послуг «Дія» в межах програми «єПідтримка» українці перерахували на потреби Збройних сил України 554 млн грн.

Про це повідомляється в Telegram-каналі «Дії».

«У перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну ми спільно з Portmone зробили можливість переказати 1000 грн єПідтримки на армію. (...) Загалом за цей час на рахунок ЗСУ переказали понад 592 мільйони гривень. З них понад 554 мільйони — це кошти з карток єПідтримка», — ідеться у повідомленні.

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