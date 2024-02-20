«єОселя»: у яких містах найчастіше купують житло в кредит — Finance.ua
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«єОселя»: у яких містах найчастіше купують житло в кредит

Кредит&Депозит
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«єОселя»: у яких містах найчастіше купують житло в кредит
«єОселя»: у яких містах найчастіше купують житло в кредит
Від початку 2024 року понад 1 000 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою єОселя на 1,8 млрд грн. Від старту програми кредити вже отримали 7 400 родин на загальну суму 11,2 млрд грн.
Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.
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«Понад половину кредитів отримали військовослужбовці за контрактом та силовики, 9% - медики, 8% - педагоги та науковці. 30% цьогорічних позичальників взяли кредит на умовах масової іпотеки — під 7%», — зазначила Свириденко.
Минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 154 кредити на 248 млн грн, серед яких:
  • кредити під 3% отримали 83 військовослужбовці та силовики, 11 педагогів, 15 медиків та 3 науковці;
  • кредити під 7% отримали 33 українці без власного житла, 2 ВПО та 7 ветеранів.
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Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (107 кредитів) та у забудовника (40). Також 7 українців взяли кредити на купівлю квартири, яка будується.
Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:
  • Київської області - 40;
  • міста Києва — 35;
  • Львівської області - 12;
  • Полтавської та Хмельницької - по 9
Нагадаємо, за даними «Укрфінжитло», за державною програмою кредитування «єОселя» планується видати близько 12 000 іпотек цього року.

Довідка Finance.ua:

  • програма єОселя запрацювала в жовтні минулого року;
  • на першому етапі пільгова іпотека зі ставкою 3% була доступна для окремих категорій українців — для військовослужбовців за контрактом, захисників України, силовиків та членів їхніх сімей, а також медиків, педагогів, науковців, які працюють у державному та комунальному секторах;
  • із серпня минулого року програма масштабувалася — і пільговий кредит на квартиру під 7% став доступний для ветеранів війни та членів їхніх сімей; учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни; членів сім'ї загиблих військових; внутрішньо переміщених осіб, а також для всіх українців, які не мають власного житла;
  • українці можуть придбати за програмою не лише квартири, а й приватні будинки, дуплекси і таунхауси.

Зміни в програмі єОселя: хто та яке житло може придбати 🏠

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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