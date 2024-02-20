«єОселя»: у яких містах найчастіше купують житло в кредит — Finance.ua

«єОселя»: у яких містах найчастіше купують житло в кредит Сьогодні 19:45 — Кредит&Депозит

«єОселя»: у яких містах найчастіше купують житло в кредит

Від початку 2024 року понад 1 000 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою єОселя на 1,8 млрд грн. Від старту програми кредити вже отримали 7 400 родин на загальну суму 11,2 млрд грн.

Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

«Понад половину кредитів отримали військовослужбовці за контрактом та силовики, 9% - медики, 8% - педагоги та науковці. 30% цьогорічних позичальників взяли кредит на умовах масової іпотеки — під 7%», — зазначила Свириденко.

Минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 154 кредити на 248 млн грн, серед яких:

кредити під 3% отримали 83 військовослужбовці та силовики, 11 педагогів, 15 медиків та 3 науковці;

кредити під 7% отримали 33 українці без власного житла, 2 ВПО та 7 ветеранів.

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Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (107 кредитів) та у забудовника (40). Також 7 українців взяли кредити на купівлю квартири, яка будується.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області - 40;

міста Києва — 35;

Львівської області - 12;

Полтавської та Хмельницької - по 9

Нагадаємо, за даними «Укрфінжитло», за державною програмою кредитування «єОселя» планується видати близько 12 000 іпотек цього року.

Довідка Finance.ua:

програма єОселя запрацювала в жовтні минулого року;

на першому етапі пільгова іпотека зі ставкою 3% була доступна для окремих категорій українців — для військовослужбовців за контрактом, захисників України, силовиків та членів їхніх сімей, а також медиків, педагогів, науковців, які працюють у державному та комунальному секторах;

із серпня минулого року програма масштабувалася — і пільговий кредит на квартиру під 7% став доступний для ветеранів війни та членів їхніх сімей; учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни; членів сім'ї загиблих військових; внутрішньо переміщених осіб, а також для всіх українців, які не мають власного житла;

українці можуть придбати за програмою не лише квартири, а й приватні будинки, дуплекси і таунхауси.



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