Єльський університет вказав на великі компанії, які досі залишаються в рф — Finance.ua
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Єльський університет вказав на великі компанії, які досі залишаються в рф

Фондовий ринок
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Єльський університет вказав на великі компанії, які досі залишаються в рф
Єльський університет вказав на великі компанії, які досі залишаються в рф
Більш як тисяча великих компаній залишили росію після початку повномасштабної війни проти України, проте деякі з відомих брендів не зробили цього, попри обіцянки покинути російський ринок.
Про це ідеться в публікації CNN.
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Професор Єльського університету Джефф Зонненфельд та його команда дослідили це питання, назвавши серед порушників обіцянок такі відомі фірми, як нідерландський пивний гігант Heineken, британська компанія Unilever (мило Dove, морозиво Ben & Jerry’s, чай Lipton, морозиво «Корнетто»), американський виробник печива й шоколаду Mondelez (Oreo, крекери Triscuit, снеки Nabisco), Nestle (Kit Kat, кава Nescafe, Purina), гігант коворкінгів WeWork, американська тютюнова компанія Philip Morris, американська мережа піцерій Sbarro, американські мережі ресторанів швидкого харчування Carl’s Jr та TGI Fridays.
Дослідження Єльського університету ґрунтується на свідченнях інформаторів, експертів на місцях, студентів, котрі працюють у росії, корпоративних документах та повідомленнях ЗМІ.
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«Ці компанії порушують свої обіцянки. Вони діють як спекулянти у воєнний час, — сказав Зонненфельд у інтерв'ю CNN. — Це не просто розчаровує. Це ганебно і неетично».
Професор, який дав відповідні свідчення в Конгресі, стверджує, що, залишаючись у росії, такі компанії порушують моральний кодекс і водночас «самоспалюють власні бренди».
«Споживачі повинні усвідомлювати, що, підтримуючи ці компанії, вони підживлюють військову путінську машину», — сказав він.
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За словами Зонненфельда, метою корпоративного виходу з рф є посилення тиску на режим путіна. Як приклад він вказав на виведення капіталу великими західними брендами з Південної Африки наприкінці 1980-х років під час апартеїду.
Ці компанії мають розуміти, хто є винуватцем їхніх нещасть, вважає професор.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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