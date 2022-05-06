ЄІБ прискорить виділення Україні 1,5 млрд євро за гарантій ЄС — Finance.ua

ЄІБ прискорить виділення Україні 1,5 млрд євро за гарантій ЄС

Вчора 11:48 — Казна та Політика

ЄІБ прискорить виділення Україні 1,5 млрд євро за гарантій ЄС

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) міг би прискорити виділення Україні коштів на загальну суму до $1,5 млрд для фінансування найнагальніших потреб за наявності гарантій ЄС.

Про це президент банку Вернер Хойєр повідомив на Міжнародній донорській конференції високого рівня для України у Варшаві.

«ЄІБ також має гарні можливості для того, щоб взяти на себе важливу роль у фінансовому управлінні Фондом солідарності, запропонованим ЄС, під керівництвом Європейської комісії, якщо його про це попросять», — сказав голова ЄІБ.

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Хойєр відзначив досвід банку у рамках програми відновлення для Східної України після початку російського вторгнення у 2014 році, додавши, що, на жаль, багато будівель, у відновлення яких банк інвестував, як і безліч інших по всій Україні, в останні місяці були пошкоджені, зруйновані або перейшли під контроль росії.

Глава ЄІБ також наголосив на необхідності вже зараз розпочати етап планування загальнонаціональної реконструкції, навіть якщо розпочати її можна буде лише після закінчення війни.

Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк ще на початку квітня обіцяв прискорити передачу Україні додаткових 1,3 млрд євро. Гроші мали спрямувати у Фонд відновлення України. Однак про надходження коштів досі не повідомлялося.

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