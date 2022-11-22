Єгипет знайшов спосіб постачати більше газу до Європи — Finance.ua

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Єгипет знайшов спосіб постачати більше газу до Європи

Енергетика
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Єгипет знайшов спосіб постачати більше газу до Європи
Єгипет знайшов спосіб постачати більше газу до Європи
На дев’ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Єгипет намагається постачати більше природного газу в Європу.
Як повідомляє WSJ, Єгипет намагається скоротити внутрішнє споживання енергії, що є частиною зусиль з наповнення державної скарбниці в умовах економічної кризи.
Як зазначається в матеріалі, мета Єгипту полягає в тому, щоб спробувати зменшити кількість природного газу, необхідного для виробництва електроенергії, на 15% і відправити цей надлишок покупцям у Європі, які платять за зріджений природний газ найбільше.
У серпні прем’єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі заявив, що економія 15% внутрішнього виробництва електроенергії принесе дохід у розмірі 450 млн доларів на місяць від додаткового експорту газу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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