Єгипет знайшов спосіб постачати більше газу до Європи — Finance.ua

Єгипет знайшов спосіб постачати більше газу до Європи Сьогодні 06:00 — Енергетика

Єгипет знайшов спосіб постачати більше газу до Європи

На дев’ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Єгипет намагається постачати більше природного газу в Європу.

Як повідомляє WSJ , Єгипет намагається скоротити внутрішнє споживання енергії, що є частиною зусиль з наповнення державної скарбниці в умовах економічної кризи.

Як зазначається в матеріалі, мета Єгипту полягає в тому, щоб спробувати зменшити кількість природного газу, необхідного для виробництва електроенергії, на 15% і відправити цей надлишок покупцям у Європі, які платять за зріджений природний газ найбільше.

У серпні прем’єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі заявив, що економія 15% внутрішнього виробництва електроенергії принесе дохід у розмірі 450 млн доларів на місяць від додаткового експорту газу.

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УНІАН За матеріалами:

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