Єгипет щорічно споживає 6-7 млн тонн української пшениці — Finance.ua

Єгипет щорічно споживає 6-7 млн тонн української пшениці Вчора 21:33 — Казна та Політика

21 липня в Міністерстві аграрної політики та продовольства України відбулась зустріч міністра Миколи Сольського та Надзвичайного і Повноважного Посла Арабської Республіки Єгипет в Україні Аймана Елгаммала, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, пише ukragroconsult.com.

Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію, яка склалася з експортом зерна через війну росії в Україні та обговорили можливі подальші кроки у вирішенні проблеми постачання української пшениці до Арабської Республіки Єгипет.

Пан Айман Елгаммал наголосив на важливості торгівельних зв’язків між Україною та Єгиптом.

«Єгипет прагне відновити співпрацю якомога швидше. Війна в Україні негативно вплинула на продовольчу безпеку. Щорічне споживання пшениці в нашій країні становить 12 млн тонн, із них 6 —7 млн тонн імпортувалося з України», — зазначив посол.

Пан Айман Елгаммал підкреслив, що, незважаючи на стимулювання розвитку с/г сектору, цього року урожай пшениці в Єгипті очікується на рівні 7,5 млн тонн — решта наразі експортуватиметься з країн Європи. Однак уряд Єгипту сподівається, що це тимчасова ситуація, оскільки відновлення логістики через порти дасть можливість стабілізувати ситуацію з продовольством в країні.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський запевнив пана Посла, що Україна насамперед зацікавлена в розблокуванні портів і відновленні торгівельних зав’язків із Єгиптом та іншими країнами.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.