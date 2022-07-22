Єгипет щорічно споживає 6-7 млн тонн української пшениці — Finance.ua
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Єгипет щорічно споживає 6-7 млн тонн української пшениці

Казна та Політика
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21 липня в Міністерстві аграрної політики та продовольства України відбулась зустріч міністра Миколи Сольського та Надзвичайного і Повноважного Посла Арабської Республіки Єгипет в Україні Аймана Елгаммала, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, пише ukragroconsult.com.
Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію, яка склалася з експортом зерна через війну росії в Україні та обговорили можливі подальші кроки у вирішенні проблеми постачання української пшениці до Арабської Республіки Єгипет.
Пан Айман Елгаммал наголосив на важливості торгівельних зв’язків між Україною та Єгиптом.
«Єгипет прагне відновити співпрацю якомога швидше. Війна в Україні негативно вплинула на продовольчу безпеку. Щорічне споживання пшениці в нашій країні становить 12 млн тонн, із них 6 —7 млн тонн імпортувалося з України», — зазначив посол.
Пан Айман Елгаммал підкреслив, що, незважаючи на стимулювання розвитку с/г сектору, цього року урожай пшениці в Єгипті очікується на рівні 7,5 млн тонн — решта наразі експортуватиметься з країн Європи. Однак уряд Єгипту сподівається, що це тимчасова ситуація, оскільки відновлення логістики через порти дасть можливість стабілізувати ситуацію з продовольством в країні.
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський запевнив пана Посла, що Україна насамперед зацікавлена в розблокуванні портів і відновленні торгівельних зав’язків із Єгиптом та іншими країнами.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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