Єгипет оголосив про вільні потужності СПГ: готові експортувати в Європу — Finance.ua

Єгипет оголосив про вільні потужності СПГ: готові експортувати в Європу Сьогодні 05:36 — Енергетика

Єгипет має вільні потужності в 4 млн тонн на рік зі скраплення природного газу (СПГ), які готовий експортувати до Європи.

Про це повідомив журналістам міністр нафти і мінеральних ресурсів Єгипту Тарек аль-Молла, передає « Інтерфакс-Україна ».

«Ми експортуємо СПГ до Європи, це пріоритет для нас. Наші потужності з виробництва скрапленого природного газу (СПГ) — 12 млн тонн на рік. Максимум, якого ми досягли минулого року, — 8 млн тонн на рік. У нас ще є можливості з експорту 4 млн тонн на рік», — сказав він.

За словами міністра, Єгипет готовий збільшити поставки до Європи або Ізраїлю.

«Ми можемо розмістити газ, щоб експортувати його до Європи або до інших регіонів. Тому ми обговорюємо (можливість поставок газу — ред.) з Ізраїлем, Кіпром, тому що ми маємо потужності зі скраплення, які допоможуть сусіднім країнам монетизувати їхній газ», — сказав міністр.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.