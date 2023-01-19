«Єдиний ринок» на 4,2 млрд євро. Уряд зробив крок до підписання програми ЄС — Finance.ua
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«Єдиний ринок» на 4,2 млрд євро. Уряд зробив крок до підписання програми ЄС

Казна та Політика
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«Єдиний ринок» на 4,2 млрд євро. Уряд зробив крок до підписання програми ЄС
«Єдиний ринок» на 4,2 млрд євро. Уряд зробив крок до підписання програми ЄС
Уряд затвердив проєкт, який допомагатиме розвивати підприємницьке середовище в Україні.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
«Уряд затвердив проект „Про делегацію України для участі у переговорах з Європейською Комісією щодо укладення Угоди між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, з іншого боку, щодо участі України в програмі Європейського Союзу „Єдиний ринок“ (2021–2027)“», — сказано в повідомленні.
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Відповідне рішення було затверджено на засіданні Кабінету Міністрів України 17 січня 2023 року.

Що передбачає документ

Створення делегації України для переговорів щодо узгодження тексту Угоди та подальшого її підписання, а також затвердження Директиви делегації.

Програма має сприяти:

  • спрощенню доступу до ринків;
  • створенню сприятливого бізнес-середовища;
  • розвитку та росту бізнесу;
  • забезпеченню конкурентоспроможності і стійкості компаній та цілих секторів економіки (поєднання екосистем, кластери).
Програма буде допомагати розвитку підприємницького середовища, включаючи схеми менторства.
Серед іншого, передбачається участь у Європейській мережі Підприємств (EEN), Еразмус для молодих підприємців (EYE), спільних кластерних ініціативах.
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«Програма Європейського Союзу „Єдиний ринок“ — це програма фінансової підтримки ЄС з бюджетом 4.2 млрд євро, яка розрахована на 7 років (з 2021 по 2027 роки). Приєднання України до вказаної Програми дозволить посилити співпрацю з ЄС, що є особливо актуальним з огляду на євроінтеграційні процеси та набуття Україною статусу кандидата в ЄС», — заявила міністр економіки Юлія Свириденко.
Зокрема фінансування програми буде направлено на:
  • зміцнення конкурентоспроможності та стійкості малих і середніх підприємств (МСП) — фінансування складає 24% від загального бюджету Програми, приблизно 1 млрд євро, що забезпечить можливість надання різних форм підтримки бізнесу;
  • створення та поширення високоякісної європейської статистики — фінансування складає 13% від загального бюджету Програми, приблизно 546 млн євро, що дозволить Україні брати участь у розширеному партнерстві, спрямованому на розробку нової європейської статистики з використанням багатьох джерел даних, передових методів аналізу даних, смарт-систем і цифрових технологій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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