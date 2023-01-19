«Єдиний ринок» на 4,2 млрд євро. Уряд зробив крок до підписання програми ЄС — Finance.ua

«Єдиний ринок» на 4,2 млрд євро. Уряд зробив крок до підписання програми ЄС Сьогодні 14:28 — Казна та Політика

«Єдиний ринок» на 4,2 млрд євро. Уряд зробив крок до підписання програми ЄС

Уряд затвердив проєкт, який допомагатиме розвивати підприємницьке середовище в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Уряд затвердив проект „Про делегацію України для участі у переговорах з Європейською Комісією щодо укладення Угоди між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, з іншого боку, щодо участі України в програмі Європейського Союзу „Єдиний ринок“ (2021–2027)“», — сказано в повідомленні.

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Відповідне рішення було затверджено на засіданні Кабінету Міністрів України 17 січня 2023 року.

Що передбачає документ

Створення делегації України для переговорів щодо узгодження тексту Угоди та подальшого її підписання, а також затвердження Директиви делегації.

Програма має сприяти:

спрощенню доступу до ринків;

створенню сприятливого бізнес-середовища;

розвитку та росту бізнесу;

забезпеченню конкурентоспроможності і стійкості компаній та цілих секторів економіки (поєднання екосистем, кластери).

Програма буде допомагати розвитку підприємницького середовища, включаючи схеми менторства.

Серед іншого, передбачається участь у Європейській мережі Підприємств (EEN), Еразмус для молодих підприємців (EYE), спільних кластерних ініціативах.

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«Програма Європейського Союзу „Єдиний ринок“ — це програма фінансової підтримки ЄС з бюджетом 4.2 млрд євро, яка розрахована на 7 років (з 2021 по 2027 роки). Приєднання України до вказаної Програми дозволить посилити співпрацю з ЄС, що є особливо актуальним з огляду на євроінтеграційні процеси та набуття Україною статусу кандидата в ЄС», — заявила міністр економіки Юлія Свириденко.

Зокрема фінансування програми буде направлено на:

зміцнення конкурентоспроможності та стійкості малих і середніх підприємств (МСП) — фінансування складає 24% від загального бюджету Програми, приблизно 1 млрд євро, що забезпечить можливість надання різних форм підтримки бізнесу;

створення та поширення високоякісної європейської статистики — фінансування складає 13% від загального бюджету Програми, приблизно 546 млн євро, що дозволить Україні брати участь у розширеному партнерстві, спрямованому на розробку нової європейської статистики з використанням багатьох джерел даних, передових методів аналізу даних, смарт-систем і цифрових технологій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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