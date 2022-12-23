Єдина АЕС Болгарії відмовилася працювати на російському паливі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Єдина АЕС Болгарії відмовилася працювати на російському паливі

Фондовий ринок
14
На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну єдина атомна станція у Болгарії відмовилася працювати на паливі країни-агресора.
Як повідомляє американська компанія Westinghouse, 22 грудня компанія підписала 10-річний контракт на постачання ядерного палива для болгарської атомної станції Козлодуй.
Паливо Westinghouse буде використовуватися на п’ятому енергоблоці. Ліцензію на використання нового палива станція планує отримати в 2024 році.
Аналогічний договір на постачання палива для шостого енергоблоку буде підписаний до кінця року з французькою компанією Framatome, що має ліцензію на виробництво палива від російської компанії ТВЕЛ.
АЕС Козлодуй — єдина атомна станція в Болгарії. У 2003-2006 роках на ній були зупинені чотири енергоблоки типу ВВЕР-440, що було умовою вступу Болгарії в ЄС. В експлуатації зараз тільки п’ятий і шостий блоки типу ВВЕР-1000 загальною встановленою потужністю 2 ГВт. Вони генерують близько третини електроенергії в Болгарії.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.