Єдина АЕС Болгарії відмовилася працювати на російському паливі — Finance.ua

Єдина АЕС Болгарії відмовилася працювати на російському паливі Сьогодні 17:21 — Фондовий ринок

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну єдина атомна станція у Болгарії відмовилася працювати на паливі країни-агресора.

Як повідомляє американська компанія Westinghouse , 22 грудня компанія підписала 10-річний контракт на постачання ядерного палива для болгарської атомної станції Козлодуй.

Паливо Westinghouse буде використовуватися на п’ятому енергоблоці. Ліцензію на використання нового палива станція планує отримати в 2024 році.

Аналогічний договір на постачання палива для шостого енергоблоку буде підписаний до кінця року з французькою компанією Framatome, що має ліцензію на виробництво палива від російської компанії ТВЕЛ.

АЕС Козлодуй — єдина атомна станція в Болгарії. У 2003-2006 роках на ній були зупинені чотири енергоблоки типу ВВЕР-440, що було умовою вступу Болгарії в ЄС. В експлуатації зараз тільки п’ятий і шостий блоки типу ВВЕР-1000 загальною встановленою потужністю 2 ГВт. Вони генерують близько третини електроенергії в Болгарії.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.