ЄЦБ підвищить процентну ставку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄЦБ підвищить процентну ставку

Кредит&Депозит
965
ЄЦБ підвищить процентну ставку
ЄЦБ підвищить процентну ставку
Європейський центральний банк запустить серію підвищення процентних ставок.
Про це повідомляє CNBC.
Очікується, що Європейський центральний банк заздалегідь запустить серію підвищення процентних ставок і пожертвує зростанням у регіоні через зростання вартості життя, яка може зрости ще вище.
З огляду на те, що інфляція в єврозоні, за прогнозами, зросте як мінімум до 10% у найближчі місяці, а ризик зростання споживчих цін різко зросте, «гігантське» підвищення ставки на 75 базисних пунктів у четвер, безумовно, можливе.
«Оскільки попередні підвищення можуть вплинути на інфляційні очікування, поступове підвищення на 75 базисних пунктів може мати сенс», — зазначив у дослідницькій записці спостерігач ЄЦБ і головний економіст Berenberg Хольгер Шмідінг.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.