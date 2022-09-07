ЄЦБ підвищить процентну ставку — Finance.ua

ЄЦБ підвищить процентну ставку Вчора 16:15 — Кредит&Депозит

ЄЦБ підвищить процентну ставку

Європейський центральний банк запустить серію підвищення процентних ставок.

Про це повідомляє CNBC.

Очікується, що Європейський центральний банк заздалегідь запустить серію підвищення процентних ставок і пожертвує зростанням у регіоні через зростання вартості життя, яка може зрости ще вище.

З огляду на те, що інфляція в єврозоні, за прогнозами, зросте як мінімум до 10% у найближчі місяці, а ризик зростання споживчих цін різко зросте, «гігантське» підвищення ставки на 75 базисних пунктів у четвер, безумовно, можливе.

«Оскільки попередні підвищення можуть вплинути на інфляційні очікування, поступове підвищення на 75 базисних пунктів може мати сенс», — зазначив у дослідницькій записці спостерігач ЄЦБ і головний економіст Berenberg Хольгер Шмідінг.

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.