ЄЦБ підвищить процентну ставку — Finance.ua

ЄЦБ підвищить процентну ставку
Європейський центральний банк запустить серію підвищення процентних ставок.
Про це повідомляє CNBC.
Очікується, що Європейський центральний банк заздалегідь запустить серію підвищення процентних ставок і пожертвує зростанням у регіоні через зростання вартості життя, яка може зрости ще вище.
З огляду на те, що інфляція в єврозоні, за прогнозами, зросте як мінімум до 10% у найближчі місяці, а ризик зростання споживчих цін різко зросте, «гігантське» підвищення ставки на 75 базисних пунктів у четвер, безумовно, можливе.
«Оскільки попередні підвищення можуть вплинути на інфляційні очікування, поступове підвищення на 75 базисних пунктів може мати сенс», — зазначив у дослідницькій записці спостерігач ЄЦБ і головний економіст Berenberg Хольгер Шмідінг.
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