ЄБРР виділить Укренерго та Нафтогазу екстрені кредити на 500 млн євро — Finance.ua

ЄБРР виділить Укренерго та Нафтогазу екстрені кредити на 500 млн євро Вчора 17:41 — Казна та Політика

ЄБРР виділить Укренерго та Нафтогазу екстрені кредити на 500 млн євро

Європейський банк реконструкції та розвитку за результатами візиту президента Оділь Рено-Бассо в Україну розглядає виділення Укренерго додатково 300 млн євро позики на обладнання та поточну ліквідність.

Про це повідомив член ради директорів ЄБРР Артем Шевальов.

«Одна з речей, яка вийшла з цього візиту, — це рішення виділити Укренерго 300 млн євро аварійної позики протягом наступного місяця», — сказав він у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

Він уточнив, що рішення ще має бути затверджено радою директорів, проте, за його словами, швидкість ухвалення такого рішення є безпрецедентною для міжнародної фінансової організації.

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За словами Шевальова, ці кошти будуть спрямовані насамперед на закупівлю обладнання, яке необхідне для відновлення пошкоджених енергомереж, та підтримку поточної ліквідності компанії.

Крім того, він повідомив, що паралельно банк продовжує роботу з виділення коштів Нафтогазу на закупівлю газу.

«На жаль, з вибіркою тих 300 млн євро, які ще влітку були затверджені, виникла пауза, пов’язана з реструктуризацією нафтогазовських бондів, але вона вже почалася. Минулого тижня, якщо не помиляюся, перші 11 млн євро вже було вибрано», — зазначив банкір.

Водночас він наголосив, що ЄБРР виділить Нафтогазу додатково ще 200 млн євро.

«Чекаємо на норвезьку гарантію під цю позику, має бути завершена процедура всередині норвезького уряду. Але, максимум, на початку листопада 200 млн євро буде затверджено», — пояснив Шевальов, додавши, що банк діє за схемою: Нафтогаз закуповує — банк проплачує кошти постачальнику.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку у 2022 році інвестує в Україну понад мільярд євро, а також продовжить фінансування у 2023 році.

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