ЄБРР виділить кошти для "Укрзалізниці" — Finance.ua

ЄБРР виділить кошти для "Укрзалізниці" Вчора 09:36 — Фондовий ринок

ЄБРР виділить кошти для "Укрзалізниці"

Міністр фінансів України Сергій Марченко і директор ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне підписали угоду, яка дозволить направити частину кредиту ЄБРР в обсязі 98,5 млн євро на забезпечення ліквідності для фінансування критично важливих потреб «Укрзалізниці».

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що дана угода передбачає внесення змін до гарантійної угоди в рамках проекту електрифікації української залізниці між Україною та ЄБРР.

«На тлі відкритої військової агресії рф проти України „Укрзалізниця“ продовжує виконувати важливі гуманітарні функції з евакуації цивільного населення з регіонів, які знаходяться під обстрілами. Разом з тим, пошкодження і руйнування залізничної інфраструктури, втрата рухомого складу „Укрзалізниці“ негативно впливають на забезпечення безперебійної роботи компанії. Тому збільшення кредиту ЄБРР на підтримку ліквідності „Укрзалізниці“ дозволить підтримати стабільність її роботи в умовах війни», — зазначив Марченко.

Нагадаємо, 10 червня вже були підписані зміни до угод в рамках проекту електрифікації української залізниці, згідно з якими 50 млн євро було спрямовано на підтримку ліквідності АТ «Укрзалізниця» (загальний обсяг кредиту ЄБРР на ліквідність «Укрзалізниці» — 148,5 млн євро).

УНІАН За матеріалами:

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