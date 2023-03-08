ЄБРР розгляне виділення нового кредиту для «Укрзалізниці» на 200 млн євро — Finance.ua
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ЄБРР розгляне виділення нового кредиту для «Укрзалізниці» на 200 млн євро

Фондовий ринок
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ЄБРР розгляне виділення нового кредиту для «Укрзалізниці» на 200 млн євро
ЄБРР розгляне виділення нового кредиту для «Укрзалізниці» на 200 млн євро
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може виділити «Укрзалізниці» кредит екстреної підтримки під суверенні гарантії на 200 млн євро.
Про це йдеться на сайті установи.
Відповідний проєкт рада директорів ЄБРР планує розглянути на засіданні 10 травня 2023 року.
У разі ухвалення, позика складатиметься зі 100 млн євро екстреного фінансування капітальних інвестицій УЗ і 100 млн євро підтримки структури капіталу.
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Очікується, що 50% кредиту буде забезпечено гарантіями донорів G7/ЄС, задіяних в умовах, коли місцеві комерційні структури не можуть гарантувати механізми покриття ризиків.
У ЄБРР зауважили, що за допомогою позики «Укрзалізниця» зможе збільшити транскордонну пропускну спроможність з Євросоюзом, усунувши вузькі місця в перетині кордону, а також відремонтувати відповідні ділянки залізничного полотна, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення рф.
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Фінансування дозволить не лише відновити ключові залізничні коридори на кордоні з ЄС, а й закупити рухомий склад для забезпечення комплексних рішень щодо розширення пропускної спроможності цих коридорів.
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«Проєкт надасть підтримку компанії в поточних критичних питаннях, розв’язання яких необхідне для поліпшення операцій і забезпечення зв’язків із ЄС, продовження надання життєво важливого сервісу людям і бізнесу, які потребують надійної логістики ключових українських експортних товарів (включно із сільськогосподарською продукцією) і критично важливого імпорту», — зазначили в ЄБРР.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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