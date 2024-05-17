ЄБРР надав Україні 4 млрд євро з початку війни — Finance.ua

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ЄБРР надав Україні 4 млрд євро з початку війни

Казна та Політика
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ЄБРР надав Україні 4 млрд євро з початку війни
ЄБРР надав Україні 4 млрд євро з початку війни
З початку повномасштабного вторгнення допомога Європейського банку реконструкції та розвитку сягнула майже 4 млрд євро.
Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко під час свого виступу на щорічній пленарній сесії Ради керуючих та інвестиційній панелі ЄБРР.
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«ЄБРР є лідером у підтримці ініціатив зі сприяння енергоефективності, підтримки ліквідності ключових підприємств державного сектору економіки, відбудови інфраструктури та забезпечення роботи приватного сектору. З початку повномасштабного вторгнення допомога Банку сягнула майже 4 млрд євро. Завдяки мобілізованим ресурсам нам вдалося забезпечити фінансування критично важливих видатків у енергосекторі та стабільність роботи системи передачі електроенергії», — зазначив Марченко.
Станом на травень 2024 року загальний обсяг спрямованого Україні фінансування ЄБРР за весь період співпраці становить понад 19,5 млрд євро.
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На стадії реалізації в державному секторі знаходиться 10 спільних проєктів загальним обсягом позик 2,1 млрд євро.
У 2024 році в рамках проектів, що реалізуються, вибірка склала понад 150 млн євро.
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«Банк зробив вагомий внесок у забезпечення безперебійного проходження опалювальних сезонів 2022/2023, 2023/2024 років та підготовку до опалювального сезону 2024/2025 років», — наголосив міністр фінансів.
Зокрема, за діючими проектами з підтримки ліквідності та стійкості ключових суб'єктів господарювання критично важливої інфраструктури, таких як НЕК «Укренерго», НАК «Нафтогаз України», АТ «Укрзалізниця» загальний обсяг виділеного фінансування становить до 1,3 млрд євро.

Довідка Finance.ua:

  • Європейський Союз є найбільшим донором бюджетної допомоги Україні - близько 32 млрд євро з лютого 2022 року;
  • 15 травня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення додаткових двох мільярдів доларів допомоги Україні.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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