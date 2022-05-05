ЄБА просить парламент зняти технічні бар’єри для вільного обігу нехарчової продукції з ЄС — Finance.ua

ЄБА просить парламент зняти технічні бар’єри для вільного обігу нехарчової продукції з ЄС

Вчора 15:18 — Казна та Політика

Бізнес просить дозволити вільний обіг на території України товарів, які відповідають вимогам щодо безпечності нехарчової продукції ЄС. Про це йдеться у релізі Європейської бізнес асоціації (ЄБА).

«Війна завдала суттєвої шкоди звичайним ланцюгам постачання продукції, що, часом, унеможливлює і ввезення товарів з тих заводів та підприємств, які виробляли товари для українського ринку. Зокрема, йдеться про складності з нанесенням маркування у відповідності до вимог українського законодавства, що часом неможливо зробити. Більше того, в Україні наразі ускладнено проведення робіт з оцінки відповідності продукції вимогам українських технічних регламентів, розроблених на основі регламентів ЄС, що також унеможливлює введення в обіг такої продукції», — пояснюють проблему в асоціації.

ЄБА нагадує, що вже зверталась до української влади з пропозицією тимчасово дозволити вільний обіг на території України товарів, які відповідають вимогам щодо безпечності нехарчової продукції ЄС. Йдеться зокрема про товари, які мають необхідні декларації про відповідність та європейське маркування, наприклад, побутової техніки, радіоелектроніки, медичних виробів, мийних засобів, косметичних виробів тощо.

У свою чергу Кабінет Міністрів для вирішення цієї проблеми розробив відповідний законопроєкт № 7324 «Про внесення змін до деяких законів України щодо визнання в Україні результатів оцінки відповідності, проведеної в державах — членах Європейського Союзу». Документ зареєстрований в ВРУ 27 квітня 2022 року, наразі знаходиться на розгляді у Комітеті ВРУ з питань економічного розвитку.

Проєкт передбачає, що під час воєнного стану та протягом тримісячного строку після його скасування в Україні можна буде вводити в обіг (надавати на ринку та вводити в експлуатацію) продукцію, що підпадає під дію прийнятих в Україні технічних регламентів (ТР) без додаткової оцінки відповідності та маркування. Але тільки за умови, якщо ця продукція відповідає вимогам актів законодавства ЄС, на основі яких, до речі, і розроблені українські ТР.

У законопроєкті також передбачено визнання європейського маркування еквівалентним українському знаку відповідності технічним регламентам.

Але ЄБА від імені її членів пропонує розглянути можливість подовжити період тимчасового застосування норм проєкту закону № 7324 щонайменше на 6 місяців після скасування воєнного стану.

«Адже, за інформацією компаній-членів Асоціації, навіть у мирні часи деякі товари могли йти до України протягом декількох місяців. Наразі ж суттєва частина логістичних маршрутів повністю зупинена, і часовий проміжок, протягом якого ту чи іншу продукцію можна буде доставити з заводу виробника в Україну, ще більше зросте», — пояснюють в асоціації.

Тому ЄБА звернулась до голови ВРУ Руслана Стефанчука та керівництва профільних парламентських комітетів з проханням посприяти якомога швидшому розгляду та прийняттю законопроєкту № 7324.

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