Є-чергу для автобусів розширюють на кордон з ще трьома країнами — Finance.ua
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Є-чергу для автобусів розширюють на кордон з ще трьома країнами

Казна та Політика
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Є-чергу для автобусів розширюють на кордон з ще трьома країнами
Є-чергу для автобусів розширюють на кордон з ще трьома країнами
Тестування послуги «єЧерга» для автобусів буде поширено ще на п’ять пунктів пропуску — два на кордоні з Польщею і по одному на кордоні з Румунією, Молдовою та Угорщиною.
Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.
«Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури збільшує перелік пунктів пропуску для тестується послуги єЧерга для автобусів. Йдеться про ще п’ять пунктів пропуску у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях», — ідеться у повідомленні.
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Загалом тестування охопить вже сім пунктів перетину кордону. Окрім пунктів пропуску «Ягодин — Дорогуськ» та «Устилуг — Зосин», тестування буде поширено на наступні пункти пропуску:
  • «Краківець — Корчова» (Львівська область) на кордоні з Польщею;
  • «Шегині - Медика» (Львівська область) на кордоні з Польщею;
  • «Порубне — Сірет» (Чернівецька область) на кордоні з Румунією;
  • «Мамалига — Крива» (Чернівецька область) на кордоні з Молдовою;
  • «Чоп — Захонь» (Закарпатська область) на кордоні з Угорщиною.
У Львівській та Чернівецькій областях тестування почнеться з понеділка, 21 серпня, у Закарпатській — з середи, 23 серпня.
Є-чергу для автобусів розширюють на кордон з ще трьома країнами
Нагадаємо, єЧерга запрацювала для пасажирських автобусів на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ. Тепер водію, щоби пройти кордон, треба виділити лише 5 хвилин на реєстрацію.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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