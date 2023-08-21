Є-чергу для автобусів розширюють на кордон з ще трьома країнами — Finance.ua

Є-чергу для автобусів розширюють на кордон з ще трьома країнами Сьогодні 09:13 — Казна та Політика

Є-чергу для автобусів розширюють на кордон з ще трьома країнами

Тестування послуги «єЧерга» для автобусів буде поширено ще на п’ять пунктів пропуску — два на кордоні з Польщею і по одному на кордоні з Румунією, Молдовою та Угорщиною.

Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

«Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури збільшує перелік пунктів пропуску для тестується послуги єЧерга для автобусів. Йдеться про ще п’ять пунктів пропуску у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях», — ідеться у повідомленні.

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Загалом тестування охопить вже сім пунктів перетину кордону. Окрім пунктів пропуску «Ягодин — Дорогуськ» та «Устилуг — Зосин», тестування буде поширено на наступні пункти пропуску:

«Краківець — Корчова» (Львівська область) на кордоні з Польщею;

«Шегині - Медика» (Львівська область) на кордоні з Польщею;

«Порубне — Сірет» (Чернівецька область) на кордоні з Румунією;

«Мамалига — Крива» (Чернівецька область) на кордоні з Молдовою;

«Чоп — Захонь» (Закарпатська область) на кордоні з Угорщиною.

У Львівській та Чернівецькій областях тестування почнеться з понеділка, 21 серпня, у Закарпатській — з середи, 23 серпня.

Нагадаємо, єЧерга запрацювала для пасажирських автобусів на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ. Тепер водію, щоби пройти кордон, треба виділити лише 5 хвилин на реєстрацію.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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