Yasno присилатиме електронні рахунки за світло через SMS або Viber — Finance.ua

або користуючись електронним рахунком, що надійшов в SMS/Viber-повідомленні.
«Ми реагуємо на виклики часу та потреби клієнтів. Новий сервіс на сайті дозволяє у декілька кліків замовити електронний рахунок за електроенергію. На відміну від паперової платіжки, він надходитиме регулярно та завжди буде під рукою у вашому смартфоні. Оплата у такий спосіб є швидкою, безпечною та зручною. До того ж, це дозволить зменшити кількість використаного паперу, що позитивно впливає на довкілля», — зазначив директор Yasno у Києві Віктор Мельников.