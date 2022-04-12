Yasno присилатиме електронні рахунки за світло через SMS або Viber — Finance.ua
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Yasno присилатиме електронні рахунки за світло через SMS або Viber

Вчора 06:34Особисті фінанси
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Постачальник електроенергії пропонує своїм клієнтам із Києва отримувати рахунки за спожиту е/е в SMS або Viber-повідомленні.
Про це повідомляє пресслужба постачальника.
Щоб отримувати електронні рахунки, киянам необхідно одноразово заповнити форму на сайті електропостачальника (посилання).
Внесення даних відбуваєтсья наступним чином: потрібно варто вказати регіон, особовий рахунок та номер телефону.
Після цього клієнт буде щомісяця після 10-го числа отримувати SMS або Viber-повідомлення з посиланням на персональний електронний рахунок. Його можна сплатити без комісії прямо зі смартфону.
Раніше в Yasno (ТОВ «Київські енергетичні послуги») попередили, що не гарантують своєчасну доставку паперових платіжок усім клієнтам.
Тому радять сплачувати за електроенергію будь-яким доступним способом:
  • через Особистий кабінет,
  • мобільний додаток,
  • Viber-бот Yasno-online
  • платіжні сервіси, інтернет-банкінги,
  • на сайті постачальника,
  • у відділеннях банків,
  • або користуючись електронним рахунком, що надійшов в SMS/Viber-повідомленні.
«Ми реагуємо на виклики часу та потреби клієнтів. Новий сервіс на сайті дозволяє у декілька кліків замовити електронний рахунок за електроенергію. На відміну від паперової платіжки, він надходитиме регулярно та завжди буде під рукою у вашому смартфоні. Оплата у такий спосіб є швидкою, безпечною та зручною. До того ж, це дозволить зменшити кількість використаного паперу, що позитивно впливає на довкілля», — зазначив директор Yasno у Києві Віктор Мельников.
За матеріалами: Finance.ua
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