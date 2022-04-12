Yasno присилатиме електронні рахунки за світло через SMS або Viber — Finance.ua

Yasno присилатиме електронні рахунки за світло через SMS або Viber

Вчора 06:34 — Особисті фінанси

Постачальник електроенергії пропонує своїм клієнтам із Києва отримувати рахунки за спожиту е/е в SMS або Viber-повідомленні.

Про це повідомляє пресслужба постачальника.

Щоб отримувати електронні рахунки, киянам необхідно одноразово заповнити форму на сайті електропостачальника ( посилання ).

Внесення даних відбуваєтсья наступним чином: потрібно варто вказати регіон, особовий рахунок та номер телефону.

Після цього клієнт буде щомісяця після 10-го числа отримувати SMS або Viber-повідомлення з посиланням на персональний електронний рахунок. Його можна сплатити без комісії прямо зі смартфону.

Раніше в Yasno (ТОВ «Київські енергетичні послуги») попередили, що не гарантують своєчасну доставку паперових платіжок усім клієнтам.

Тому радять сплачувати за електроенергію будь-яким доступним способом:

через Особистий кабінет,

мобільний додаток,

Viber-бот Yasno-online

платіжні сервіси, інтернет-банкінги,

на сайті постачальника,

у відділеннях банків,

або користуючись електронним рахунком, що надійшов в SMS/Viber-повідомленні.

«Ми реагуємо на виклики часу та потреби клієнтів. Новий сервіс на сайті дозволяє у декілька кліків замовити електронний рахунок за електроенергію. На відміну від паперової платіжки, він надходитиме регулярно та завжди буде під рукою у вашому смартфоні. Оплата у такий спосіб є швидкою, безпечною та зручною. До того ж, це дозволить зменшити кількість використаного паперу, що позитивно впливає на довкілля», — зазначив директор Yasno у Києві Віктор Мельников.

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