Яскравий дизайн та 880 сил: представлено надшвидкісний гібрид Mercedes (фото) — Finance.ua
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Яскравий дизайн та 880 сил: представлено надшвидкісний гібрид Mercedes (фото)

Технології&Авто
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Яскравий дизайн та 880 сил: представлено надшвидкісний гібрид Mercedes (фото)
Яскравий дизайн та 880 сил: представлено надшвидкісний гібрид Mercedes (фото)
Тюнінг-ательє Mansory презентувало черговий екстравагантний проєкт. Цього разу німці взялися за тюнінг Mercedes-AMG GT 4door. Про це повідомляється на офіційному сайті Mansory.
За основу взяли топовий варіант Mercedes-AMG GT 63 SE Performance. Автомобіль і так досить потужний — його 4,0-літровий V8 твін-турбо та електромотор сумарно розвиває 831 к. с. та 1400 Н∙м.
Яскравий дизайн та 880 сил: представлено надшвидкісний гібрид Mercedes (фото)
Наразі силова установка видає 880 к. с. та 1490 Н∙м. П’ятидверне купе розганяється до 100 км/год за 2,8 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 320 км/год.
Дизайн авто став яскравішим і виразнішим, як і належить Mansory. З’явилися карбонові обвіс та антикрило, з цього ж матеріалу виконаний і капот з повітрозабірниками. Також замінено решітку радіатора та встановлено 22-дюймові колеса.
Яскравий дизайн та 880 сил: представлено надшвидкісний гібрид Mercedes (фото)
Тюнінг Mercedes-AMG GT 4door від Mansory включає і доопрацювання салону. В оздобленні використані карбон і двоколірна перфорована шкіра, причому можна замовити навіть найшаленіші комбінації кольорів.
Хоч би скільки коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тому не забувайте своєчасно оформити обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно можна зробити це на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни та вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ лише за кілька хвилин.

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