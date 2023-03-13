Яскравий дизайн та 880 сил: представлено надшвидкісний гібрид Mercedes (фото) — Finance.ua

Яскравий дизайн та 880 сил: представлено надшвидкісний гібрид Mercedes (фото) Сьогодні 22:32 — Технології&Авто

Яскравий дизайн та 880 сил: представлено надшвидкісний гібрид Mercedes (фото)

Тюнінг-ательє Mansory презентувало черговий екстравагантний проєкт. Цього разу німці взялися за тюнінг Mercedes-AMG GT 4door. Про це повідомляється на офіційному сайті Mansory.

За основу взяли топовий варіант Mercedes-AMG GT 63 SE Performance. Автомобіль і так досить потужний — його 4,0-літровий V8 твін-турбо та електромотор сумарно розвиває 831 к. с. та 1400 Н∙м.

Наразі силова установка видає 880 к. с. та 1490 Н∙м. П’ятидверне купе розганяється до 100 км/год за 2,8 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 320 км/год.

Дизайн авто став яскравішим і виразнішим, як і належить Mansory. З’явилися карбонові обвіс та антикрило, з цього ж матеріалу виконаний і капот з повітрозабірниками. Також замінено решітку радіатора та встановлено 22-дюймові колеса.

Тюнінг Mercedes-AMG GT 4door від Mansory включає і доопрацювання салону. В оздобленні використані карбон і двоколірна перфорована шкіра, причому можна замовити навіть найшаленіші комбінації кольорів.

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