Яскравий дизайн і запас ходу 800 км: американці готують нового конкурента Tesla Cybertruck — Finance.ua

Яскравий дизайн і запас ходу 800 км: американці готують нового конкурента Tesla Cybertruck Вчора 00:54 — Технології&Авто

Яскравий дизайн і запас ходу 800 км: американці готують нового конкурента Tesla Cybertruck

З’явилася новина про новий Ram 1500 Revolution. Перший електричний пікап марки обіцяють представити 5 січня на шоу електроніки CES у Лас-Вегасі. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

Дизайн Ram 1500 Revolution раніше частково розсекретили на тизерах. Електромобіль буде дуже обтічний і з мускулистими розширеними крилами. Також привертають увагу тоненькі вигнуті світлодіодні фари. Пікап запропонують у кількох версіях завдовжки від 5,6 до 6,2 м.

Подробиць про нову модель поки небагато, але відомо, що її виробництво має розпочатися наприкінці 2024 року. Основними суперниками Ram 1500 Revolution стануть Tesla Cybertruck, Ford F-150 Lightning, GMC Sierra EV і Chevrolet Silverado EV.

В основі авто лежить нова платформа STLA Frame, створена спеціально для рамних електромобілів. За попередніми даними, пікап отримає версії потужністю 450-900 к.с. із заднім або повним приводом.

Архітектура STLA Frame дозволяє встановити батареї ємністю до 200 кВт∙год. Це дозволить «дальнобійним» версіям проїжджати близько 800 км без підзарядки. Втім, у базовому варіанті буде встановлена менша батарея — приблизно на 150-160 кВт∙год.

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