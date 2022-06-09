Японський виробник верстатів DMG Mori Seiki закриває завод і представництво в росії — Finance.ua

Японський виробник верстатів DMG Mori Seiki закриває завод і представництво в росії

Вчора 23:01 — Фондовий ринок

Японський виробник верстатів DMG Mori Seiki закриває завод і представництво в росії

Японська корпорація DMG Mori Seiki, яка займається виробництвом верстатів, закрила завод в російському Ульяновську, представництво в москві та звільнила всіх співробітників.

Про це пише Комерсант

Компанія припинила бізнес у рф через загрозу санкцій, повідомив президент Mori Seiki Масахіко Морі.

Компанія не може гарантувати, що верстати її виробництва не використовуватимуться у військових цілях, пояснив Морі.

«Ми змушені робити те, що уряди різних країн... Я можу тільки сподіватися на встановлення миру, але як компанія у нас немає іншого вибору, окрім як слідувати встановленим правилам», — сказав він в інтервʼю японській газеті Asahi Shimbun.

DMG Mori Seiki звільнить 200 співробітників заводу в Ульяновську та 70 у москві.

Це перша японська компанія, яка повністю припинила бізнес у росії, зазначає Asahi Shimbun.

У відповідь на вторгнення рф в Україну Mori Seiki у березні призупинила роботу заводу в Ульяновську.

На рф припадало 2% загального обсягу Mori Seiki, компанія оцінила наслідки відходу з російського ринку як «незначні». За підсумками 2021 року оборот компанії в рф становив 8 млрд єн ($60 млн).

ТОВ «ДМГ Морі рус» на 99% належить зареєстрованій у Швейцарії DMG Mori Sales and Service Holding. Наразі з сайту російського підрозділу компанії зникла вся інформація про материнську компанію.

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