Японський виробник верстатів DMG Mori Seiki закриває завод і представництво в росії — Finance.ua
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Японський виробник верстатів DMG Mori Seiki закриває завод і представництво в росії

Вчора 23:01Фондовий ринок
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Японський виробник верстатів DMG Mori Seiki закриває завод і представництво в росіїЯпонський виробник верстатів DMG Mori Seiki закриває завод і представництво в росії
Японська корпорація DMG Mori Seiki, яка займається виробництвом верстатів, закрила завод в російському Ульяновську, представництво в москві та звільнила всіх співробітників.
Про це пише Комерсант.
Компанія припинила бізнес у рф через загрозу санкцій, повідомив президент Mori Seiki Масахіко Морі.
Компанія не може гарантувати, що верстати її виробництва не використовуватимуться у військових цілях, пояснив Морі.
«Ми змушені робити те, що уряди різних країн... Я можу тільки сподіватися на встановлення миру, але як компанія у нас немає іншого вибору, окрім як слідувати встановленим правилам», — сказав він в інтервʼю японській газеті Asahi Shimbun.
DMG Mori Seiki звільнить 200 співробітників заводу в Ульяновську та 70 у москві.
Це перша японська компанія, яка повністю припинила бізнес у росії, зазначає Asahi Shimbun.
У відповідь на вторгнення рф в Україну Mori Seiki у березні призупинила роботу заводу в Ульяновську.
На рф припадало 2% загального обсягу Mori Seiki, компанія оцінила наслідки відходу з російського ринку як «незначні». За підсумками 2021 року оборот компанії в рф становив 8 млрд єн ($60 млн).
ТОВ «ДМГ Морі рус» на 99% належить зареєстрованій у Швейцарії DMG Mori Sales and Service Holding. Наразі з сайту російського підрозділу компанії зникла вся інформація про материнську компанію.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Forbes.ua
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