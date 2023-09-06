Японський технологічний стартап планує відправити людей у стратосферу на гелієвій кулі — Finance.ua

Японський технологічний стартап планує відправити людей у стратосферу на гелієвій кулі Сьогодні 23:17 — Технології&Авто

Японський технологічний стартап планує відправити людей у стратосферу на гелієвій кулі

Японський стартап Iwaya Giken прагне популяризувати екстремальні подорожі, відправляючи людей у стратосферу на гелієвій кулі. Мета — щоби вони «могли побачити приголомшливе видовище Землі з висоти», повідомляє Kyodo News.

Компанія Iwaya Giken почала працювати над проектом космічного туризму у 2012 році, а наприкінці липня завершила свій перший випробувальний політ з людиною. Тоді куля піднялася на висоту 6 км. Гелієвий аеростат заввишки 25 метрів піднявся в повітря з випробувального полігону Iwaya в районі Токачі на острові Хоккайдо. На борту кулі був Акіхіто Оікава, ключовий співробітник компанії.

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Одномісна кабіна, яка висить під кулею має 1,1 метра завширшки й 1,5 метра заввишки. На відміну від ракети чи повітряної кулі, судно Iwaya Giken підійматиме гелій.

Японські розробники планують підняти свою кулю на висоту 25 км до кінця 2023 року. Саме на такій відстані від землі знаходиться шар стратосфери нашої планети.

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Iwaya вже приймає заявки від широкої громадськості на висотні тури. Компанія планує здійснити свій перший комерційний політ до березня 2024 року. Чотиригодинна подорож коштуватиме 24 мільйони ієн ($164 000) на пасажира.

Хоча польоти спочатку будуть дорогими, компанія хоче знизити їхню вартість до кількох мільйонів ієн (десятків тисяч доларів) в рамках свого плану «демократизації космосу».

noworries За матеріалами:

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