Японські страховики не укладають контракти з компаніями, що працюють у рф — Finance.ua
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Японські страховики не укладають контракти з компаніями, що працюють у рф

Вчора 10:15Страхування
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Японські страхові компанії, які займаються страхуванням майна, повністю призупинили укладання нових та продовження чинних контрактів з японськими компаніями, які працюють в рф.
Про це пише Kyodo news із посиланням на джерела.
Це сталося на тлі санкцій, запроваджених проти рф через вторгнення в Україну.
За даними агентства, йдеться, зокрема, про страхову компанію Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co.
«Джерела повідомили, що такі страховики, як Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., також не будуть продовжувати чинні контракти після закінчення терміну їх дії, що може залишити японські фірми незастрахованими або зіткнутися з більшими витратами, укладаючи нові угоди з місцевими страховими компаніями», — йдеться у повідомленні.
За підрахунками Tokyo Shoko Research, у росії станом березень працювали близько 200 японських компаній.
Призупинення відбулося після того, як росія минулого місяця визнала Японію «недружньою» країною після економічних санкцій, запроваджених Японією та західними країнами, зазначає видання.
До речі на finance.ua працює кілька зручних сервісів страхування, де ви можете оформити онлайн:

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За матеріалами: Економічна Правда
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