Японські авто можуть значно подорожчати: названо причину — Finance.ua

Японські авто можуть значно подорожчати: названо причину Вчора 03:37 — Технології&Авто

Автомобілебудівна компанія Toyota вирішила різко збільшити вартість металу, який вона продає своїм постачальникам. Зростання цін склало 20–30%. Сталь для виробників запчастин для концерну Toyota подорожчала в середньому на 40 тис. єн ($289) за тонну.

Як відомо, Toyota є найбільшим покупцем сталі в Японії: компанія купує метал не тільки для себе, але і для своїх постачальників. Цікаво, що саме встановлені Toyota ціни традиційно є орієнтиром для всього ринку, причому не лише автомобільного.

Багато хто впевнений, що після зростання цін на сталь для постачальників Toyota слід очікувати на подорожчання комплектуючих, а також кузовних елементів, що призведе до зростання цін і на самі автомобілі — причому не лише марки Toyota, а й інших японських виробників.

Подорожчати автомобілі можуть і з інших причин. Наприклад, The Wall Street Journal повідомляє, що німецький концерн Volkswagen зараз готується до дефіциту та зростання цін на автомобільне скло. Тому компанія посилено шукає нових постачальників та займається скуповуванням скла.

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