Японська компанія-власник Viber доставить в Україну 500 електрогенераторів — Finance.ua

Японська компанія-власник Viber доставить в Україну 500 електрогенераторів Сьогодні 18:00

Японська компанія Rakuten Group у співпраці з Koshin Ltd до кінця року доставить в Україну як гуманітарну допомогу 500 електрогенераторів виробництва Koshin. Кошти на це були надані головою та головним виконавчим директором Rakuten Group Міккі Мікітані.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Генератори можна використовувати для живлення різних побутових приладів, зокрема телевізорів, обігрівачів, світильників, смартфонів та іншої електроніки.

Доставлення здійснюється за підтримки логістичної компанії Нова Пошта та Фонду Тіни Кароль.Rakuten Group, яка володіє застосунком Viber, також виступила з ініціативою запропонувати безкоштовні дзвінки Viber Out людям в Україні та в усьому регіоні, включно з безкоштовним доступум до телефонних номерів у 34 країнах.

Довідка Finance.ua:

нещодавно Україна отримала від Азербайджану трансформатори та генератори. Місто-побратим Києва з Данії Оденсе передало Києву дев’ять генераторів, гроші на які зібрали його мешканці;

грузинський уряд відправив Україні 25 генераторів потужністю від 150 до 500 кіловат загальною вартістю понад 560 тисяч доларів;

також у межах допомоги Україні на час зими через руйнування росією енергетичної інфраструктури Велика Британія вже передала сотні генераторів і комплекти зимової форми для українських військовослужбовців.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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