Японська Fujitsu ліквідує російську «дочку» — Finance.ua

Японська Fujitsu ліквідує російську «дочку» Сьогодні 23:41 — Фондовий ринок

Японська Fujitsu ліквідує російську «дочку»

Японська технологічна корпорація Fujitsu розпочала процес ліквідації юридичної особи в росії.

Про це пише російське видання «РБК».

За даними російського реєстру, запис про ліквідацію місцевого ТОВ «Фуджитсу Технолоджі Солюшнз» з’явився у серпні, в компанії вже призначили ліквідатора.

Агентство вказує, що російський підрозділ Fujitsu буде остаточно ліквідовано у серпні 2024 року.

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Компанія призупинила постачання своєї продукції до росії та надання послуг у ній одразу після початку вторгнення рф в Україну, однак про повний вихід з російського ринку вона публічно не заявляла.

Нагадаємо, французька «Леруа Мерлен», японська JT Group та американська Philip Morris очолили рейтинг найбільших іноземних компаній у росії, складений журналом Forbes (російське видання).

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