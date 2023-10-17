Японська Fujitsu ліквідує російську «дочку» — Finance.ua
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Японська Fujitsu ліквідує російську «дочку»

Фондовий ринок
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Японська Fujitsu ліквідує російську «дочку»
Японська Fujitsu ліквідує російську «дочку»
Японська технологічна корпорація Fujitsu розпочала процес ліквідації юридичної особи в росії.
Про це пише російське видання «РБК».
За даними російського реєстру, запис про ліквідацію місцевого ТОВ «Фуджитсу Технолоджі Солюшнз» з’явився у серпні, в компанії вже призначили ліквідатора.
Агентство вказує, що російський підрозділ Fujitsu буде остаточно ліквідовано у серпні 2024 року.
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Компанія призупинила постачання своєї продукції до росії та надання послуг у ній одразу після початку вторгнення рф в Україну, однак про повний вихід з російського ринку вона публічно не заявляла.
Нагадаємо, французька «Леруа Мерлен», японська JT Group та американська Philip Morris очолили рейтинг найбільших іноземних компаній у росії, складений журналом Forbes (російське видання).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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