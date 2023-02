Японія запустить цифрову валюту в пілотному режимі з квітня — Finance.ua

Японія запустить цифрову валюту в пілотному режимі з квітня Сьогодні 03:32 — Криптовалюта

Японія запустить цифрову валюту в пілотному режимі з квітня

Японія приєднується до зростаючого списку країн, які вивчають можливість запровадження цифрової валюти: центральний банк країни, Банк Японії, оголосив, що у квітні запустить пілотний проєкт з тестування «цифрової єни».

Цей крок був зроблений більш ніж через два роки після того, як у жовтні 2020 року Банк Японії зробив свій перший крок у цій сфері, запустивши експеримент з перевірки концепції цифрової валюти центрального банку (CBDC).

У квітні 2021 року Банк Японії розпочав першу фазу цього експерименту, щоб протестувати основні транзакції CBDC, включаючи випуск, виплати та перекази. Рік по тому Японія перейшла до другої фази, яка, як очікується, завершиться в березні цього року, для виконання додаткових функцій CBCD.

Пілотна програма, що стартує у квітні, має на меті «перевірити технічну можливість, яка не повністю охоплена договором про співпрацю», а також «використати досвід та знання приватного бізнесу в галузі технологій та експлуатації для розробки екосистеми CBDC у разі можливого соціального впровадження», сказав виконавчий директор Банку Японії Учіда Шінічі.

Транзакції між роздрібними торговцями та споживачами поки що не відбуваються (під час пілотного етапу відбуватимуться лише імітовані транзакції), повідомляє Центральний банк. Учіда додав, що Японія проведе форум CBDC і запросить приватний бізнес, який займається роздрібними платежами або пов’язаними з ними технологіями, взяти участь в обговоренні.

У листопаді минулого року Банк Японії оприлюднив свої плани щодо експерименту з цифровою єною, в рамках якого він співпрацюватиме з трьома місцевими банками та іншими регіональними банками, ім’я яких не розголошується, з метою експерименту з CBDC та перевірки можливості її функціонування в районах з обмеженим доступом до інтернету та під час стихійних лих, повідомляє місцеве видання Nikkei. Трьома найбільшими банками країни, згаданими у звіті, є Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group та Mizuho Financial Group.

Станом на грудень минулого року 114 країн активно розглядали можливість запровадження CBDC, порівняно з 35 країнами у травні 2020 року, згідно з доповіддю Atlantic Council. Такий результат став можливим завдяки партнерству в жовтні між Банком міжнародних розрахунків (БМР) та чотирма центральними банками — Валютним управлінням Гонконгу, Банком Таїланду, Народним банком Китаю та Центральним банком Об’єднаних Арабських Еміратів — у пілотному впровадженні транскордонних валютних транзакцій.

Окрім Китаю, Гонконгу і Таїланду, понад 20 країн, включно з Австралією, Індією, Японією, Південною Кореєю, Сінгапуром, Бразилією, Малайзією, Південною Африкою і Ганою, продовжать або розпочнуть пілотний етап у 2023 році.

Як повідомляється, Японія ухвалить рішення про випуск своєї CBDC у 2026 році.

