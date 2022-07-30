Японія заборонить імпорт російського золота з серпня — Finance.ua

Японія заборонить імпорт російського золота з серпня
Заборона на імпорт золота з росії до Японії набуде чинності з 1 серпня.
Про це повідомляється на сайті японського Міністерства фінансів.
Про спільні наміри США, Канади, Британії та Японії заборонити імпорт золота з рф оголосили під час саміту Групи семи наприкінці червня.
5 липня Японія оголосила про запровадження нових санкцій проти рф та білорусі — до санкційного списку внесли 90 фізичних та юридичних осіб. Також Японія ввела заборону на імпорт золота з росії.
З березня російський експорт золота скоротився майже до нуля, але без санкцій експортні можливості все ще зберігаються.
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