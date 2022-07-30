Японія заборонить імпорт російського золота з серпня — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Японія заборонить імпорт російського золота з серпня

388
Заборона на імпорт золота з росії до Японії набуде чинності з 1 серпня.
Про це повідомляється на сайті японського Міністерства фінансів.
Про спільні наміри США, Канади, Британії та Японії заборонити імпорт золота з рф оголосили під час саміту Групи семи наприкінці червня.
5 липня Японія оголосила про запровадження нових санкцій проти рф та білорусі — до санкційного списку внесли 90 фізичних та юридичних осіб. Також Японія ввела заборону на імпорт золота з росії.
З березня російський експорт золота скоротився майже до нуля, але без санкцій експортні можливості все ще зберігаються.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.