Японія заборонить імпорт російського золота з серпня — Finance.ua

Японія заборонить імпорт російського золота з серпня Вчора 06:39

Заборона на імпорт золота з росії до Японії набуде чинності з 1 серпня.

Про це повідомляється на сайті японського Міністерства фінансів.

Про спільні наміри США, Канади, Британії та Японії заборонити імпорт золота з рф оголосили під час саміту Групи семи наприкінці червня.

5 липня Японія оголосила про запровадження нових санкцій проти рф та білорусі — до санкційного списку внесли 90 фізичних та юридичних осіб. Також Японія ввела заборону на імпорт золота з росії.

З березня російський експорт золота скоротився майже до нуля, але без санкцій експортні можливості все ще зберігаються.

Економічна Правда За матеріалами:

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