Японія заборонила експорт технологічної продукції до росії — Finance.ua

Японія заборонила експорт технологічної продукції до росії

Уряд Японії має намір посилити санкції проти росії, заборонивши експорт до цієї країни ще 57 найменувань технологічної продукції.

Про це повідомляє NHK

Першу заборону було запроваджено у відповідь на окупацію рф українського Криму.

Що заборонять експортувати? Нинішній список охоплює лише предмети, які можуть бути використані під час збройних конфліктів. У п’ятницю ж японський уряд поновив його, додавши 31 товар, зокрема напівпровідники, комунікаційне обладнання, сенсори, радари та шифрувальні апарати. Також долучено 26 технологій, серед яких — програмне забезпечення.

Нові обмеження набудуть чинності наступної п’ятниці.

Наголошується, що виняток буде зроблений для експорту з гуманітарною метою.

Окрім того, уряд Японії також ухвалив рішення запровадити додаткові санкції щодо білорусі, заморозивши активи трьох білоруських банків.

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