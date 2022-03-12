Японія заборонила експорт технологічної продукції до росії — Finance.ua

Першу заборону було запроваджено у відповідь на окупацію рф українського Криму.
Що заборонять експортувати? Нинішній список охоплює лише предмети, які можуть бути використані під час збройних конфліктів. У п’ятницю ж японський уряд поновив його, додавши 31 товар, зокрема напівпровідники, комунікаційне обладнання, сенсори, радари та шифрувальні апарати. Також долучено 26 технологій, серед яких — програмне забезпечення.
Нові обмеження набудуть чинності наступної п’ятниці.
Наголошується, що виняток буде зроблений для експорту з гуманітарною метою.
Окрім того, уряд Японії також ухвалив рішення запровадити додаткові санкції щодо білорусі, заморозивши активи трьох білоруських банків.