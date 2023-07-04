Японія виступає за більш м’які правила використання штучного інтелекту, ніж ЄС — Reuters Сьогодні 23:32 — Технології&Авто

Японія виступає за більш м’які правила використання штучного інтелекту, ніж ЄС — Reuters

Японія виступає за більш м’які правила регулювання використання штучного інтелекту (ШІ), ніж Європейський Союз, сподіваючись, що ця технологія прискорить економічне зростання і зробить її лідером у сфері передових чіпів.

Про це повідомляє Reuters.

«Метою є розробка до кінця року підходу до ШІ, який, ймовірно, буде ближчим до позиції США, ніж жорстких правил, які відстоює ЄС», — розповіло виданню анонімне джерело.

Не зазначається, в чому саме японські правила можуть відрізнятися від правил ЄС. Однак, за словами джерела, м’якший підхід Японії може затьмарити зусилля ЄС, спрямовані на встановлення своїх правил як світового стандарту.

На цьому тижні єврокомісар Тьєррі Бретон відвідає Токіо, щоб просувати підхід блоку до розробки правил у сфері ШІ, а також поглибити співпрацю у галузі напівпровідників.

Натомість професор Токійського університету та голова урядової ради зі стратегії ШІ Ютака Мацуо назвав правила ЄС «надто суворими».

«У випадку з ЄС питання полягає не стільки в тому, як просувати інновації, скільки в тому, щоб змусити великі компанії взяти на себе відповідальність», — сказав Мацуо.

Як зазначає видання, ШІ може допомогти Японії боротися з дефіцитом робочої сили.

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«Він (ШІ) також може стимулювати попит на передові чіпи, які планує виробляти державне підприємство Rapidus в рамках промислової політики, спрямованої на відновлення втраченого технологічного лідерства Японії», — повідомило джерело.

Втім, за словами експертів, обчислювальна потужність Японії, що використовується для навчання ШІ, значно відстає від американської.

«Якби ви збільшили кількість графічних процесорів в Японії в 10 разів, це, ймовірно, все одно було б менше, ніж у OpenAI», — сказав професор Мацуо.

Укрінформ За матеріалами:

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