Японія вимагатиме від «нейтральних» країн запроваджувати санкції проти росії — Finance.ua

Японія вимагатиме від «нейтральних» країн запроваджувати санкції проти росії Вчора 15:15

Японія спонукатиме країни, які досі не приєдналися до санкцій, вводити обмеження проти росії. Насамперед це стосуватиметься країн «Великої двадцятки» (до неї входять також Китай та Індія).

Про це на своїй пресконференції заявив міністр закордонних справ Японії Есімаса Хаясі, передає ТАСС . Японія планує і надалі вводити санкції проти рф.

«Для ще більшого підвищення ефективності санкцій наша країна має намір і надалі розробляти відповідні заходи у співпраці зі світовою спільнотою, починаючи з Групи семи, — сказав він. — Крім того, в рамках „двадцятки“ ми спонукатимемо до запровадження рестрикцій держави, які займають нейтральну позицію».

Раніше Японія вирішила запровадити додаткові санкції проти рф. До вже чинних обмежень додалася заборона на імпорт російського золота. Зокрема, запровадила заборону на експорт для 90 організацій з рф та білорусі.

Україна закликала Канаду не піддаватися на шантаж росії і не знімати з неї точково санкції заради передачі Німеччини турбіни Siemens, необхідної для відновлення постачання газу російським трубопроводом «Північний потік-1». Цей небезпечний прецедент суперечить принципу верховенства права і матиме лише один наслідок — зміцнить почуття безкарності москви.

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