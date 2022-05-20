Японія виділить 2 млн євро для підтримки безпеки українських АЕС — Finance.ua
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Японія виділить 2 млн євро для підтримки безпеки українських АЕС

Вчора 15:30Казна та Політика
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Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі провів зустріч з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Після цього чиновник пообіцяв, що Японія візьме участь у фінансовій підтримці АЕС України.
«Атаки росії на українські ядерні об’єкти абсолютно неприпустимі. Японія, яка пережила ядерний удар, рішуче засуджує ці дії», — сказав Хаясі.
Нагадаємо, раніше Україна офіційно запросила у Міжнародного агентства з атомної енергетики «великий список обладнання», яке їй потрібне для безпечної експлуатації АЕС в умовах війни з росією.
Невдовзі після цього МАГАТЕ повідомило, що планує нову місію до Чорнобильської атомної електростанції у відповідь на запит України про допомогу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Діло
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