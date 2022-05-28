Японія виділяє 166 мільйонів доларів екстреної допомоги для підтримки України — Finance.ua
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Японія виділяє 166 мільйонів доларів екстреної допомоги для підтримки України

Вчора 15:41Казна та Політика
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Уряд Японії прийняв рішення щодо виділення екстреної грантової допомоги на суму близько 166 млн дол. у відповідь на зростаючу потребу в гуманітарній підтримці в Україні.
Про це йдеться у повідомленні посольства Японії в Україні.
«27 травня уряд Японії прийняв рішення щодо виділення екстреної грантової допомоги на суму близько 166 млн дол. США у відповідь на зростаючу потребу в гуманітарній підтримці в Україні», — йдеться у повідомленні.
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У відповідь на запит Посольства України в Токіо через Управління ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС) буде надано допомогу для транспортування протипожежного обладнання та пристроїв зв’язку, ліків, медичних товарів тощо, які терміново потрібні в Україні.
Як повідомлялося раніше, 12 травня віце-міністр сільського, лісового та рибного господарства Японії Такебе Арата в Польщі передав представнику українського уряду продовольчу допомогу від Японії. Для підтримки України та сусідніх країн було виділено екстрену гуманітарну допомогу на загальну суму близько 200 млн дол.
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Крім того, Японія оголосила про виділення фінансової допомоги (загалом 600 млн дол.) для підтримки української економіки, а також грантової допомоги за «Програмою економічного та соціального розвитку» (300 млн єн) для зміцнення системи охорони здоров’я шляхом надання медичного обладнання.
Японія продовжить надавати підтримку українському народу, який переживає труднощі, тісно співпрацюючи з міжнародною спільнотою, зокрема країнами Великої сімки, додали у посольстві.
За матеріалами: УНН
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