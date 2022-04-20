Японія ухвалила санкційні законопроекти для усунення "лазівок" росії — Finance.ua
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Японія ухвалила санкційні законопроекти для усунення "лазівок" росії

Вчора 19:33
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Палата радників Японії ухвалила пакет законопроектів для посилення санкцій проти РФ. Вони допоможуть усунути «лазівки» росії.
Зазначається, що більшістю голосів затверджено зміни у митному законодавстві. Вони дозволяють Японії позбавити рф статусу «країни найбільшого сприяння в торгівлі» та підвищити тарифи на російський імпорт.
Крім того, ухвалений проект закону про валютне регулювання. Документ допоможе посилити санкції проти криптоактивів. Таким чином Японія усунула «лазівки» для осіб з санкційного списку і заборонила їм переказувати коштів третім особам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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