Японія та ЄС посилять зв’язки у сфері економічної безпеки на тлі загрози з боку Китаю та рф — Finance.ua
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Японія та ЄС посилять зв’язки у сфері економічної безпеки на тлі загрози з боку Китаю та рф

Світ
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Японія та ЄС посилять зв’язки у сфері економічної безпеки на тлі загрози з боку Китаю та рф
Японія та ЄС посилять зв’язки у сфері економічної безпеки на тлі загрози з боку Китаю та рф
Японія і ЄС домовилися поглибити співпрацю у сфері економічної безпеки шляхом посилення стійкості ланцюгів поставок напівпровідників та інших критично важливих матеріалів, очевидно, враховуючи ризики з боку Китаю і росії.
Про це повідомляє KYODO.
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Під час третього діалогу на високому рівні з економічних питань, таких як торгівля та енергетика, представники Японії та ЄС також заявили, що вживатимуть заходів для протидії так званому економічному примусу з боку Китаю, що передбачає використання економічних засобів для досягнення політичних цілей і впливу на інші країни, повідомило Міністерство торгівлі Японії.
Японію на онлайн-зустрічі представляли міністр економіки, торгівлі та промисловості Ясутоші Нісімура та міністр закордонних справ Йосімаса Хаяші. До них приєднався виконавчий віцепрезидент Європейської комісії з питань економіки Валдіс Домбровскіс.
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Заклик до посилення безпеки мереж ланцюгів поставок пролунав на тлі повномасштабної війни росії проти України, яка продовжує посилювати економічну та геополітичну невизначеність.
Під час зустрічі Домбровскіс заявив, що ЄС зміг частково відокремити свою економіку від росії за допомогою санкцій, запроваджених разом із партнерами-однодумцями, щоб послабити військовий потенціал рф.
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Японія та ЄС також підтвердили важливість захисту цифрових даних при передачі через національні кордони з дотриманням найвищих стандартів кібербезпеки.
Востаннє Японія та ЄС проводили економічний діалог у жовтні 2022 року, коли основна увага була зосереджена на важливості забезпечення стабільних поставок енергії та продовольства на тлі війни рф проти України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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