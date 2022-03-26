Японія та Франція заморозили інвестиції в будівництво російського газового терміналу — Finance.ua
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Японія та Франція заморозили інвестиції в будівництво російського газового терміналу

Вчора 04:39Фондовий ринок
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Японія та Франція заморозили інвестиції в будівництво російського газового терміналуЯпонія та Франція заморозили інвестиції в будівництво російського газового терміналу, asia.nikkei.com
Японські та французькі інвестори призупинили фінансування проекту російської приватної газової компанії «Новатек» з будівництва заводу скрапленого природного газу на півночі росії загальною вартістю 23 млрд дол.
Про це повідомляє японське інформагенство Nikkei.
«Японія і Франція припинили робити нові інвестиції у великий проект скрапленого природного газу в російській Арктиці через економічні санкції проти росії за вторгнення в Україну», — пише Nikkei.
Як повідомляється, запроваджені санкції заблокували фінансовим установам можливість переказувати кошти, необхідні для фінансування проекту.
Агентство відзначає, що заморожування фінансування Arctic LNG 2 є першим відомим подібним випадком для ресурсного проекту, в якому мають частку японські компанії.
Нагадаємо, проект Arctic LNG 2 вартістю 21,3 млрд дол. передбачає будівництво трьох черг з виробництва скрапленого природного газу потужністю 6,6 млн тонн на рік кожна у Ямало-Ненецькому автономному окрузі рф.
Станом на кінець 2021 року загальна готовність проекту оцінювалася у 60%.
Російська газова група «Новатек» володіє 60% акцій Arctic LNG 2, китайські компанії мають ще 20%. Французька енергетична група Total Energies володіє 10% акцій, а японська Mitsui&Co. та Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC) разом мають теж 10%.
Європейський Союз 15 березня заборонив нові інвестиції в енергетичний сектор росії. Спільна компанія Mitsui та JOGMEC розташована в Нідерландах і не може переказувати кошти з Нідерландів до росії, однак поки що планує зберегти свою частку в ньому.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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