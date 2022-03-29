Японія припинила експорт предметів розкоші до росії — Finance.ua

Японія припинила експорт предметів розкоші до росії

Японія заборонила експорт предметів розкоші в рф з 5 квітня.

Про це пишуть портали Kyodo та Nikkei

Про які саме товари йдеться? Мова йде, зокрема, про розкішні автомобілі, мотоцикли, алкогольні напої, косметику, твори мистецтва та ювелірні вироби.

За даними уряду, автомобілі становлять значну частину поставок до росії з Японії — 627,8 млрд єн (5 млрд доларів) у 2020 році.

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Коїті Хагіуда, міністр економіки Японії, сказав, що країна працюватиме «з міжнародною спільнотою, включаючи країни Великої сімки, над запровадженням жорстких санкцій».

Японія запровадила аналогічну заборону на експорт предметів розкоші до Північної Кореї у 2006 році після того, як Пхеньян оголосив про проведення ядерних випробувань.

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