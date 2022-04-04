Японія не заборонила своїм компаніям продовжувати роботу в рф, але попередила про труднощі для ведення бізнесу — Finance.ua

Японія не заборонила своїм компаніям продовжувати роботу в рф, але попередила про труднощі для ведення бізнесу

Вчора 19:45

Міністр економіки, торгівлі і промисловості Японії Коїті Хагіуда заявив, що уряд не забороняє компаніям продовжувати роботу в рф, але попередив про труднощі для ведення бізнесу, позаяк міжнародні санкції проти країни-агресора через війну проти України будуть тільки посилюватися.

Про це повідомляє Bloomberg

За словами чиновника, Японія разом з іншими країнами вирішуватиме, які ще заходи можна вжити для подальших санкцій щодо російської економіки, яка вже постраждала від цілого ряду торгових і фінансових обмежень.

«Санкції проти росії будуть тільки посилюватися доти, поки не стане ясно щодо мирної угоди з Україною», — заявив Хагіуда.

Міністр зазначив, що хоча Токіо не забороняє японським компаніям продовжувати вести бізнес у рф, така робота для них буде тільки ускладнюватися, поки триває війна.

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