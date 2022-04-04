Японія не заборонила своїм компаніям продовжувати роботу в рф, але попередила про труднощі для ведення бізнесу — Finance.ua
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укр
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Японія не заборонила своїм компаніям продовжувати роботу в рф, але попередила про труднощі для ведення бізнесу

Вчора 19:45
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Міністр економіки, торгівлі і промисловості Японії Коїті Хагіуда заявив, що уряд не забороняє компаніям продовжувати роботу в рф, але попередив про труднощі для ведення бізнесу, позаяк міжнародні санкції проти країни-агресора через війну проти України будуть тільки посилюватися.
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами чиновника, Японія разом з іншими країнами вирішуватиме, які ще заходи можна вжити для подальших санкцій щодо російської економіки, яка вже постраждала від цілого ряду торгових і фінансових обмежень.
«Санкції проти росії будуть тільки посилюватися доти, поки не стане ясно щодо мирної угоди з Україною», — заявив Хагіуда.
Міністр зазначив, що хоча Токіо не забороняє японським компаніям продовжувати вести бізнес у рф, така робота для них буде тільки ускладнюватися, поки триває війна.
За матеріалами: РБК-Україна
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