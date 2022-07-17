Японія не відмовлятиметься від своєї частки в російському нафтогазовому проекті — Finance.ua
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Японія не відмовлятиметься від своєї частки в російському нафтогазовому проекті

Енергетика
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Японія не відмовлятиметься від своєї частки в російському нафтогазовому проекті
Японія не відмовлятиметься від своєї частки в російському нафтогазовому проекті
На п’ятому місяці повномасштабного військового вторгнення росії в Україну Японія має намір зберегти свою частку в нафтогазовому проекті «Сахалін-2» на Далекому Сході рф.
Про це повідомляє Japan Today.
Видання зазначає, що прем’єр-міністр Фуміо Кісіда і міністр економіки Коїті Хагіуда затвердили план збереження інтересів Японії в проекті «Сахалін-2».
Згідно з планом уряду японські компанії Mitsui та Mitsubishi мають зберегти за собою 12,5% і 10% акцій в новому операторі проекту «Сахалін-2» в росії, попри наказ президента країни-агресора володимира путіна про націоналізацію газового активу.
В уряді Японії відзначають, що це важливо для збереження стабільних поставок енергоресурсів в країну в умовах різкого зростання цін на енергоносії.
Проект на острові Сахалін реалізується на умовах угоди про розподіл продукції.
Близько 60% зрідженого газу призначено для Японії. Серед акціонерів оператора проекту Сахалін Енерджі є дві японські компанії, Mitsui та Mitsubishi, із загальною часткою 22,5% і Shell з часткою 27,5%. Найбільший акціонер — Газпром (50%+1 акція).
Проект забезпечує до 8% потреби Японії в зрідженому газі.
Після рішення москви про передачу майна проекту у власність держави, перед іноземними акціонерами поставили умови: або отримати частки в новій компанії, або грошову компенсацію, яка фактично буде заморожена на банківському рахунку в росії.
За матеріалами:
УНІАН
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