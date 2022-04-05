Японія надасть додаткові 100 млн доларів допомоги Україні та сусіднім країнам — Finance.ua

Японія надасть додаткові 100 млн доларів допомоги Україні та сусіднім країнам

Вчора 16:31 — Казна та Політика

Японія надасть додаткові 100 млн доларів допомоги Україні та сусіднім країнам

Уряд Японії надасть 100 мільйонів доларів додаткової екстреної гуманітарної допомоги Україні та сусіднім країнам, які приймають евакуйованих українців.

Про це повідомляє Jiji Press

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Допомогу спрямують на заходи у сфері медицини та охорони здоров’я у відповідь на зростаючий попит. Зокрема, витратять на забезпечення тимчасових притулків, предметів першої необхідності та продуктів харчування.

Кошти також спрямують на допомогу Україні у відродженні виробництва сільськогосподарської продукції, прибиранні уламків від російської атаки, утилізації мін і нерозірваних снарядів.

Окрім того, Японія відправить команду до Молдови, яка приймає українських біженців, для дослідження ситуації та збору інформації.

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