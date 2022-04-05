Японія надасть додаткові 100 млн доларів допомоги Україні та сусіднім країнам — Finance.ua

Допомогу спрямують на заходи у сфері медицини та охорони здоров’я у відповідь на зростаючий попит. Зокрема, витратять на забезпечення тимчасових притулків, предметів першої необхідності та продуктів харчування.
Кошти також спрямують на допомогу Україні у відродженні виробництва сільськогосподарської продукції, прибиранні уламків від російської атаки, утилізації мін і нерозірваних снарядів.
Окрім того, Японія відправить команду до Молдови, яка приймає українських біженців, для дослідження ситуації та збору інформації.