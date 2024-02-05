Яндекс розриває зв’язки з росією — Finance.ua

Яндекс розриває зв’язки з росією Сьогодні 14:45 — Фондовий ринок

Yandex NV досягла угоди про продаж свого російського бізнесу у рамках угоди на суму близько 5,2 мільярда доларів.

Про це повідомляє Bloomberg

Інвестори отримають частки в ПАТ «Яндекс Інтернешнл», яке наприкінці минулого року було зареєстровано в Калінінградській особливій економічній зоні росії.

Загальна вартість угоди становитиме 475 мільярдів рублів з урахуванням коригувань і виплачуватиметься готівкою та акціями материнської компанії класу А, йдеться в повідомленні Яндекса.

Крім керівництва Яндекса, в групу покупців входять фонд, пов’язаний з нафтовим гігантом ПАТ «Лукойл», і кілька підприємців, жоден з яких не потрапив під санкції, йдеться в повідомленні.

Переговори тривали більше року, оскільки технічна фірма намагалася впоратися з наслідками російської війни в Україні. Це відкриває шлях материнській компанії Yandex, зареєстрованій у Нідерландах, для розробки деяких проектів за кордоном.

Яндекс також володіє популярним додатком для замовлення поїздок і платформою електронної комерції в росії.

Довідка Finance.ua:

засновник Яндексу Аркадій Волож потрапив під санкції Європейського Союзу в червні 2022 року;

Яндекс продав свій політично важливий сервіс агрегації новин незабаром після того, як на нього наклали санкції. Волож, який живе в Ізраїлі, засудив війну в серпні. Його сімейний траст володіє 8,5% Яндекса і контролює 45%;

компанія зареєстрована в Нідерландах з 2007 року, що було загальною стратегією для російських компаній, які шукають іноземних інвесторів. Її акції торгувалися на Nasdaq, доки вони не були призупинені після вторгнення росії в Україну.

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