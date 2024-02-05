Яндекс розриває зв’язки з росією — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Яндекс розриває зв’язки з росією

Фондовий ринок
231
Yandex NV досягла угоди про продаж свого російського бізнесу у рамках угоди на суму близько 5,2 мільярда доларів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Інвестори отримають частки в ПАТ «Яндекс Інтернешнл», яке наприкінці минулого року було зареєстровано в Калінінградській особливій економічній зоні росії.
Загальна вартість угоди становитиме 475 мільярдів рублів з урахуванням коригувань і виплачуватиметься готівкою та акціями материнської компанії класу А, йдеться в повідомленні Яндекса.
Крім керівництва Яндекса, в групу покупців входять фонд, пов’язаний з нафтовим гігантом ПАТ «Лукойл», і кілька підприємців, жоден з яких не потрапив під санкції, йдеться в повідомленні.
Переговори тривали більше року, оскільки технічна фірма намагалася впоратися з наслідками російської війни в Україні. Це відкриває шлях материнській компанії Yandex, зареєстрованій у Нідерландах, для розробки деяких проектів за кордоном.
Місце для вашої реклами
Яндекс також володіє популярним додатком для замовлення поїздок і платформою електронної комерції в росії.

Довідка Finance.ua:

  • засновник Яндексу Аркадій Волож потрапив під санкції Європейського Союзу в червні 2022 року;
  • Яндекс продав свій політично важливий сервіс агрегації новин незабаром після того, як на нього наклали санкції. Волож, який живе в Ізраїлі, засудив війну в серпні. Його сімейний траст володіє 8,5% Яндекса і контролює 45%;
  • компанія зареєстрована в Нідерландах з 2007 року, що було загальною стратегією для російських компаній, які шукають іноземних інвесторів. Її акції торгувалися на Nasdaq, доки вони не були призупинені після вторгнення росії в Україну.

Безкоштовна валютна розсилка Finance.ua 🤑

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.