Який будинок можна купити в Англії за 330 тисяч фунтів стерлінгів — Finance.ua

Який будинок можна купити в Англії за 330 тисяч фунтів стерлінгів Сьогодні 17:19 — Нерухомість

Який будинок можна купити в Англії за 330 тисяч фунтів стерлінгів

У Корбі, Нортгемптоншир, продають будинок з чотирма спальнями за 330 тисяч фунтів стерлінгів. Спочатку може здатися, що це прекрасний варіант, але житло потребує ремонту.

В будинку відсутня досить важлива деталь, яка може відштовхнути деяких покупців, — тут немає підлоги. Та й взагалі в домі треба зробити майже все.

Сімейний будинок потребує ремонту

Тут є велика вітальня, їдальня з кухнею, а також кабінетом і підсобним приміщенням внизу. На першому поверсі розміщені чотири спальні середнього розміру та дві ванні кімнати — тож не буде зайвих суперечок щодо ранкової рутини.

На першому поверсі немає підлоги, тобто бетонний фундамент повністю видно. Нагорі — ситуація схожа. На стінах також відкрита цегляна кладка. Усе потребує роботи.

«Хоча цей будинок потребує повного ремонту, можливість відновити його колишню красу є. Це справді рідкісна можливість. Дозвіл на розбудову будинку вже надано», — каже агент з нерухомості Чарльз Стюарт.

Біля будинку є невеликий сад, який можна розширити. Також поблизу можна облаштувати стоянку для авто.

Телеканал 24 За матеріалами:

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