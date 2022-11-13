Якими будуть тарифи на тепло — Finance.ua

Якими будуть тарифи на тепло Сьогодні 10:10 — Особисті фінанси

Згідно з нормативами, температура повітря в житлових приміщеннях має становити 18 градусів, а в кутових кімнатах — 20 градусів. Виняток можуть складати відхилення протягом 12 годин на добу раз на місяць.

Якщо ж показники нижчі, громадяни мають право на перерахунок оплати за послуги після звернення до свого постачальника опалення для обстеження приміщення.

Утім, в опалювальному сезоні 2022/2023 мінімально допустима температура у квартирах українців становитиме 16 градусів тепла, а середня — 18 градусів, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Це необхідність, і це наш внесок у перемогу. Адже від кожного з нас залежить, як ми пройдемо цю зиму», — наголосив він.

В КМДА ж кажуть, що опустити температуру нижче 18 градусів не вийде через особливості теплосистеми. Винятком можуть стати будинки, обладнані сучасними індивідуальними тепловими пунктами, які регулюють споживання тепла та продуктивність системи опалення.

Якими будуть тарифи на тепло

Ще 19 серпня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який встановив мораторій на підвищення тарифів на ринку природного газу й у сфері теплопостачання.

Закон забороняє підвищувати тарифи для всіх категорій споживачів на:

послуги з розподілу природного газу;

теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання);

послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води.

Мораторій діятиме під час воєнного стану в Україні та шести місяців по його завершенню.

На покриття різниці тарифів влада має залучити понад 125 млрд грн від міжнародних партнерів.

У кожній області свій тариф на тепло — залежить від постачальника.

Наприклад, для Києва вартість опалення від Київтеплоенерго для будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії становить 1654,41 грн/Гкал та 38,50 грн за 1 кв. м для тих, хто не має приладів обліку теплової енергії.

А для районів столиці, що обслуговуються ТОВ «Євро-Реконструкція», тариф на централізоване опалення становить 1341,53 грн/Гкал за наявності лічильників та 35,67 грн за 1 кв. м для тих, хто їх немає.

Подивитися свій тариф ви можете на сайті вашої компанії-постачальника.

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