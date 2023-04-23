Яким показникам на приладовій панелі авто не можна вірити — Finance.ua

Яким показникам на приладовій панелі авто не можна вірити 23.04.2023, 01:22 — Технології&Авто

Яким показникам на приладовій панелі авто не можна вірити

Бортові показники в автомобілях покликані допомагати водіям, але лише теоретично. Принаймні параметри низки органів управління не просто спотворюють реальні характеристики, але часто вводять в оману кермувальників.

Найпоширеніший міф — дані про витрату пального. Зараз у світі практично не існує авто, що витрачають пальне згідно із заявленими паспортними характеристиками. Різниця інколи досягає кількох літрів на кожні 100 кілометрів шляху. Самі ж виробники аргументують перевитрату пального використанням неякісного бензину, рухом у заторах та агресивним стилем водіння.

Не варто розраховувати і на правдивість показників спідометра, які постійно брешуть. Наприклад, чим швидше ви рухаєтеся, тим сильніше «дурить» вимірювач швидкості. Так, при швидкості близькій до «сотні», спідометр завищує параметри приблизно на 5%, а при швидкості вище 130 км/год — на всі 7-8%. Тобто похибка вимірювань приладу надмірно висока.

Розпіарена система Start-Stop також не без гріха. Мало того, що вона дратує нервовим циклом роботи і деколи не дозволяє різко прискоритися, вона ще й не економить пальне. Як показує практика, реально заощадити пальне вийде лише при регулярно витриманому інтервалі після зупинки двигуна не менше 10 секунд. А в тих же заторах система вмикається і відключається чи не щосекунди, доводячи свою марність.

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