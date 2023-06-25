Яким має бути ідеальний розумний годинник — Finance.ua

Яким має бути ідеальний розумний годинник
Розумний годинник — дуже корисний гаджет. Крім відображення часу, його функціонал можна порівняти з повноцінним комп’ютером.
Ідеальний розумний годинник повинен:
- Мати функції моніторингу здоров’я (пульс, насичення крові киснем), а також бути повноцінним фітнес-трекером, який допомагає відстежувати фізичну активність людини;
- Хороший розумний годинник повинен мати великий і швидкий дисплей з великим запасом яскравості. Щоб не потрібно було придивлятися, що на екрані, а сам екран повинен миттєво реагувати на торкання;
- В ідеалі, такий гаджет має підтримувати SIM-карту або ж електронну eSIM для мобільного інтернету та дзвінків. Зручно з таким годинником займатися спортом, прийняти дзвінок, відповісти на повідомлення в месенджері;
- Такий гаджет має витримувати цілий місяць роботи в активному режимі. Виробники вже близькі до цього параметра і сучасні моделі дуже навіть хороші і заряджати їх потрібно все рідше і рідше;
- І, нарешті, розумний годинник повинен мати такий зовнішній вигляд, який буде виглядати з будь-яким одягом. Строгий костюм чи спортивний? Годинник має вписуватися у ваш стиль. Багато моделей мають знімний ремінець, сам годинник можна підібрати за формою. А циферблат уже встановити можна будь-який — їх сотні в кожної моделі.
Пам’ятайте! Всі медичні опції в розумних годинниках не призначені для діагностики захворювань, а дають тільки інформацію, яку краще перевірити ще раз за допомогою професійних методик.
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