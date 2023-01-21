Яким маркам мотоциклів та мопедів віддають перевагу українці — Finance.ua

Яким маркам мотоциклів та мопедів віддають перевагу українці Сьогодні 03:46 — Технології&Авто

Протягом 2022 року українці придбали 47,5 тис. мотоциклів та мопедів. Це на 26% менше, ніж у 2021 році.

Як стало відомо, із загальної кількості 94,3% (60,8 тис.) склали мотоцикли, а 5,7% (3,7 тис.) — мопеди.

Більшість мототехніки (61,6%, 39,7 тис.) у 2022 році придбали новою. Таким чином, цей сегмент став єдиним, де абсолютну більшість складають продажі нових транспортних засобів.

На внутрішньому ринку українці купили 26,6% від загальної кількості мотоциклів та мопедів (17,2 тис.), а вживаними з-за кордону привезли 11,7% (7,6 тис.) одиниць мототехніки.

Найпопулярнішим брендом мототехніки на внутрішньому ринку у 2022 році стала Honda (2,1 тис.).

Друге місце посіла марка Yamaha (1,7 тис.), а третє — Suzuki (1 тис.).

На четвертій сходинці розмістився український бренд Geon (822 шт.), а замикає топ-5 Kawasaki (686 шт.).

Найбільше нових та вживаних мопедів і мотоциклів зареєстрували в місті Києві (4,1 тис.), що склало 8,6% від загальної кількості.

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