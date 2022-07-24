Яким буде нове покоління Honda Accord — Finance.ua

Яким буде нове покоління Honda Accord Вчора 05:36 — Фондовий ринок

Honda Accord

Honda запатентувала у Бразилії зовнішність Honda Accord нового покоління. Від нинішньої моделі він відрізнятиметься оформленням передка та корми, а також більш плоскими боковинами — зовнішність стане суворішою. Інформації про гамму двигунів поки що немає.

Зараз Accord оснащується «турбочетвірками» об’ємом 1,5 і 2,0 літра, а також гібридною силовою установкою, до складу якої входять бензиновий «атмосферник» 2.0 та два електромотори. Патентні зображення наступного Honda Accord опинились у базі Бразильського національного інституту промислової власності.

Судячи з цих знімків, седан залишиться вірним дизайн-концепції нинішньої моделі, отже зміни матимуть радше локальний характер. Зміняться фари, ліхтарі, зміниться форма капота і зникнуть динамічні підштампування на боковинах.

В цілому, Accord матиме суворіший вигляд, хоча величезних звисів йому позбутися не вдалося. Седан цього, десятого покоління випускається з 2017 року.

У США він йде з гібридною силовою установкою на базі «атмосферника» 2.0 (комбінована віддача — 215 к.с., 315 Нм), півторалітровим «турбомотором» потужністю 195 сил і 260 Нм крутного моменту або з наддувним агрегатом об’ємом 2,0 літра, що розвиває 256 кінських сил і 370 Нм крутного моменту. Трансмісії три: e-CVT, звичайний клиноланцюговий варіатор та десятидіапазонний автомат з керуванням «дротами».

Autoconsulting За матеріалами:

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