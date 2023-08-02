Яким буде курс долара в Україні на початку серпня: банкір зробила прогноз — Finance.ua
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Яким буде курс долара в Україні на початку серпня: банкір зробила прогноз

Валюта
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Яким буде курс долара в Україні на початку серпня: банкір зробила прогноз
Яким буде курс долара в Україні на початку серпня: банкір зробила прогноз
Курс долара в Україні з 1 серпня буде поступово знижуватися.
Як прогнозує директор департаменту казначейських операцій «Юнекс Банку» Ганна Золотько, готівковий курс продажу долара до кінця поточного тижня перебуватиме у межах коридору 37,1 — 37,6 грн/дол., передає 24 канал.
На думку експерта, на поточному тижні валютний ринок очікує корекція.
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Вона вважає, що готівковий курс долара буде поступово знижуватися, наближаючись до позначок середини місяця. І, враховуючи досить динамічне зростання минулого тижня, цей процес може бути дещо тривалішим.
Крім того, Золотько акцентувала увагу на тому, що банки тільки почали переглядати ставки за депозитами у гривні після зміни облікової ставки, тому потрібен час, щоб оцінити реальний вплив цього процесу.
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Нагадаємо, Національний банк планує відійти від фіксованого валютного курсу, щойно дозволятимуть відповідні передумови.
«Відповідно до нещодавно опублікованої стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більш гнучкого обмінного курсу і повернення до інфляційного таргетування, ми будемо працювати над створенням відповідних передумов для того, щоб перейти від фіксованого обмінного курсу до більшої гнучкості, і ми маємо намір це зробити, щойно нам дозволять відповідні передумови», — заявив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

За матеріалами:
Телеканал 24
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