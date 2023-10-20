Яким буде курс долара наступного тижня: прогноз експерта — Finance.ua

Яким буде курс долара наступного тижня: прогноз експерта Сьогодні 20:03 — Валюта

Яким буде курс долара наступного тижня: прогноз експерта

Курс долара в Україні наступного тижня, 23−29 жовтня, перебуватиме у рамках 37,5−38,5 грн/долл. Глобальні зміни на валютному ринку навряд чи можливі.

Як розповів у коментарі УНІАН начальник департаменту казначейства «Глобус Банку» Тарас Лєсовий, наступного тижня для міжбанку притаманними будуть незначні коливання курсу, які майже збігатимуться зі скасованим фіксованим курсом.

«Щодо „обмінників“, то тут до курсу міжбанку імовірно буде додано ще 1−1,5% вартості. Таким чином, очікується, що курсовий коридор збережеться на рівні минулого тижня: 37,5−38,5 грн/$ та 39−42 грн/€», — прогнозує експерт.

За його словами, з часом курс на міжбанку може дещо зрости, але не варто очікувати, що зміни будуть карколомними: зростання курсів відбуватиметься поступово, без стрибків. Власне, «керована гнучкість» — це проміжний етап до повернення плаваючого курсу, зазначив Лєсовий. За очікуванням ринку, до кінця року курс валют може дещо зрости, якщо НБУ вдасться до розширення меж поточних коливань на міжбанку. Синхронні зміни стануться і на готівковому ринку з додаванням до курсу міжбанку ще 1−1,5% вартості валюти.

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Водночас, наголосив банкір, ситуація на валютному ринку залежатиме ще від кількох важливих чинників, таких, як розвиток економіки, політика державної кредитної підтримки бізнесу та громадян, розвиток експорту (збіжжя, металопродукція, сировина), макрофінансова допомога країн-партнерів з акцентом на планах надавати фінансову підтримку Україні у 2024 році, а також події на фронті та наслідки можливих ворожих атак на об'єкти енергетичної інфраструктури.

«Таким чином, до кінця жовтня ситуація на валютному ринку залишатиметься більш-менш стабільною з незначними курсовими коливаннями. Однак ближче до кінця на ринку цілком можливі зміни — курсові показники можуть дещо зрости. Проте це відбуватиметься поступово і залежатиме від економічних факторів. Адже регулятор чітко розуміє, що в непростих воєнних умовах будь-яке рішення має бути зваженим, наслідки його чітко вирахуваними, щоб запобігти паніці та надмірному ажіотажу», — резюмував Лєсовий.

УНІАН За матеріалами:

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