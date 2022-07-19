Яким буде флагманський смартфон Xiaomi Redmi K50 Ultra — Finance.ua
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Яким буде флагманський смартфон Xiaomi Redmi K50 Ultra

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ЗМІ повідомили, що флагманський смартфон Redmi K50 Ultra перевершить навіть топовий Xiaomi 12S Ultra. Він отримає 200-мегапіксельну камеру та зарядку потужністю 120 Вт.
Яким буде флагманський смартфон Xiaomi Redmi K50 Ultra
Інсайдер Digital Chat Station розкрив деякі параметри майбутнього смартфона. Крім зазначених вище 200-Мп камери і 120-Вт зарядки, пристрій зможе похвалитися 2К-екраном із вбудованим сканером відбитків пальців та процесором Snapdragon 8 Plus Gen 1. Очікується, що базова версія нового флагмана Redmi коштуватиме 595 доларів.
Зазначимо, що Digital Chat Station був першим, хто точно назвав специфікації та дати випуску Redmi K30, K40, K50, Xiaomi Mi 10, Mi 11 та Xiaomi 12.
За матеріалами:
Portaltele
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