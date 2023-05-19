Яких спеціалістів потребує ІТ-індустрія у 2023 році: аналітика (інфографіка) — Finance.ua

Яких спеціалістів потребує ІТ-індустрія у 2023 році: аналітика (інфографіка) Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Яких спеціалістів потребує ІТ-індустрія у 2023 році: аналітика (інфографіка)

У 2022 році ІТ стала єдиною галуззю в Україні, що зростала попри війну: асоціація IT Ukraine зазначила , що частка компʼютерних послуг в експорті становить майже половину (47%), а сама галузь нараховує майже 309 тисяч фахівців. У 2023 найм IT-фахівців зменшився на 13%, але компанії продовжують залучати спеціалістів. Кого наразі потребує індустрія — розповіли у GlobalLogic.

Яких спеціалістів шукають в IT

За даними GlobalLogic, попит і пропозиція у секторі зберігаються, незважаючи на виклики воєнного стану. Зараз у компанії в Україні відкрито близько 200 позицій. Тож для тих, хто прагне почати свій шлях в ІТ або шукає нові проєкти, вкрай важливо розуміти, які компетенції є найбільш затребуваними. В компанії проаналізували потреби у залученні талантів та відкриті позиції всередині компанії і розповіли як змінився попит на фахівців у IT індустрії в Україні.

«Ми бачимо найбільший попит на middle+ спеціалістів, причому нішевих технологій, таких як QNX, Kotlin, Python. Великий потенціал для початківців представляє напрям Embedded — розробка вбудованого програмного забезпечення. Також GlobalLogic активно шукає фахівців для роботи за напрямами Automotive (AUTOSAR) та DevOps», — зазначають у GlobalLogic.

Загалом, топ вакансій в Україні та регіоні EMEA за різними напрямами представлено на інфографіці нижче.

Меншим попитом користуються спеціалісти популярних напрямків.

Очевидний тренд — падіння попиту на інженерів Java та .Net. Якщо запит є, він має певні особливості, специфічні фреймворки. Фахівці, які мають досвід у нішевих технологіях або ж актуальну індустріальну спеціалізацію мають перевагу в ситуаціях, коли загальна кількість відкритих позицій залишається невеликою.

Скільки треба часу, щоб професійно зростати в IT

Щодо термінів карʼєрного зростання, спеціалісти GlobalLogic відзначають: шлях від стажера до team lead можна пройти за 6 років. В середньому від позиції стажера до junior можна вирости за 9−12 місяців. Для того, щоб стати інженером рівня Middle, фахівцю знадобиться у середньому ще близько одного року. Для переходу від Middle до Senior позиції інженеру треба близько 2 років. Крок від Senior до Lead-позиції займає принаймні 2 роки.

Довідка Finance:

протягом останнього року більшість компаній намагалися повною мірою виконувати свої фінансові зобов’язання перед співробітниками. Тільки 15% опитаних зауважили, що компанія урізала виплати після початку повномасштабного вторгнення: найчастіше бонуси (9%), рідше — зарплати й інші грошові виплати (по 5%);

у квітні загальна кількість вакансій на jobs.dou.ua зменшилася. Проте якщо порівнювати з минулим роком, стало більше нетехнічних вакансій, особливо для початківців. Тим часом конкуренція серед кандидатів зростає вже рік і є рекордною. Кому найлегше знайти роботу — читайте тут.



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